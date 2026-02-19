Şerif Ercan

2008 Türkiye Güzeli olan, model ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, mesleklerine birini daha ekledi ve şarkıcı oldu. Bu ayın başında 'Senden Dönemem' adlı albümle müzik dünyasına adım atan Tuğutlu şarkıcılıkta hedefini Şamdan Plus'a verdiği röportajda açıklamış. Şamdan Plus'ın yeni sayısına kapak olan Tuğutlu, şarkıcılığı uzun süredir istediğini ama zaman bulamadığını ve şimdi bu isteğini gerçekleştirdiğini belirtip yeni mesleğinde hedefini şöyle açıklamış: "Müzikalde oynamayı çok istiyorum. Doğru proje gelirse yapacağım." Oyunculuğu da hiç bırakmayacağını söylemiş, "Meslek değiştirdiğim sanılmasın, oyunculuk hayatımda hep olacak" demiş.

"ÇOCUK GERÇEK AŞKI ÖĞRETİYOR"

2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Ergin ile evlenen ve 2023'de oğlu Evren Deniz'i kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken de konu aşka gelmiş ve bakın bu konuda neler söylemiş: "Aşk kesinlikle çılgınlık, mantıkla yaşanabilecek bir şey değil. Ama çocuktan sonra aşkla ilgili fikirlerim değişti. Beklentisiz, saf, gerçek aşkı çocuğun sana öğretiyor.



SOSYETEDE FRANSIZ SOFRA MODASI

Dünyaca ünlü markalar Türkiye'ye büyük önem veriyor. Bunun son göstergesi de önceki gün düzenlenen bir davet oldu. Sofra ürünlerinde dünyanın en ünlü markası olan Fransız bir marka, İstanbul'da bir davet verdi ve yeni koleksiyonununu tanıttı. Sosyeteden birçok ünlü ismin katıldığı davette, Paris'ten gelen markanın temsilcileri yeni koleksiyonun tasarım süreci ve ortaya çıkan ürünleri anlattı. Konuklar da markanın yeni çatal-bıçak-kaşık takımlarını ve sofra ekipmanlarını tek tek inceledi.