Ramazanda uzun süreli susuzluk, özellikle böbrek taşı öyküsü bulunan kişiler için ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Oruç tutan böbrek taşı hastalarının ise sıvı tüketimi ve beslenme düzenine daha fazla dikkat etmesi gerekebiliyor.
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, böbreklerin gün içinde yeterli sıvı alamaması durumunda idrar yoğunluğunun arttığını belirterek, bunun taş oluşumunu kolaylaştıran kristallerin daha hızlı birikmesine yol açabileceğini söylüyor. "Bu durum mevcut taşların hareketlenmesine, şiddetli ağrı ataklarına ve bazı hastalarda kanama ya da enfeksiyona neden olabilir"diyor. Uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
İDRAR RENGİ GÖSTERGE
İftar ile sahur arasında sıvı kısa sürede değil, zamana yayılmış şekilde tüketilmeli. Tek seferde fazla su içmek yerine 1-2 saat aralıklarla sıvı alınması daha etkilidir. Sıvı ihtiyacı kişiye göre değişir. Açık renkli idrar yeterli sıvı alımının göstergesidir. Beslenme düzenindeki değişimler böbrek taşı oluşum riskini doğrudan etkiler. Aşırı karbonhidrat tüketimi idrarla kalsiyum atılımını artırabilir.
TUZ AZALTILMALI
Aşırı tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılımını artırarak taş oluşumunu tetikleyebilir. Liften zengin beslenme koruyucu etki sağlayabilir. Sitrat içeriği nedeniyle limon ve limonata gibi doğal kaynaklar destekleyicidir.
Çay ve kahvenin aşırı tüketimi ise gün içinde susuzluk hissini artırabilir. Özellikle daha önce taş düşürmüş, kronik böbrek hastalığı bulunan, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşayan veya tek böbreği olan bireyler oruç tutmadan önce hekim değerlendirmesinden geçmeli.