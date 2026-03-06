İstanbul'da Eyüpsultan'da Cihantimur (17), 2024'te otomobiliyle seyir halindeyken Oğuz Murat Aci'ye (29) çarparak ölümüne yol açtı. Babası doktor Bülent Cihantimur hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri konuldu. Cihantimur, tedbirin kaldırılması için rüşvet verme yoluna gitti.
Kendisini kurtarma vaadiyle anlaştığı avukatlara 15 milyon 800 bin lira verdi. Ancak paranın alınıp tedbirin kaldırılmadığını anlayınca şok yaşadı. Dolandırıldığı iddiasıyla avukatları M.V., G.İ., M.İ. ve Y.İ. hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.