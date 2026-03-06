Rüşvet girişimi pahalıya patladı: Avukatlara Kaptırdığı milyonlar için adliyeye koştu (Fotoğraf Takvim'den alınmıştır)

Kendisini kurtarma vaadiyle anlaştığı avukatlara 15 milyon 800 bin lira verdi. Ancak paranın alınıp tedbirin kaldırılmadığını anlayınca şok yaşadı. Dolandırıldığı iddiasıyla avukatları M.V., G.İ., M.İ. ve Y.İ. hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.