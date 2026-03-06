CANLI YAYIN
Bülent Cihantimur’a 15.8 milyonluk şok: Yasak kalkmadı paralar gitti!

Timur Cihantimur’un doktor babası Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrolü kaldırmak için avukatlara 15 milyon 800 bin TL rüşvet verdi. Ancak dolandırıldığı ortaya çıkan doktor suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da Eyüpsultan'da Cihantimur (17), 2024'te otomobiliyle seyir halindeyken Oğuz Murat Aci'ye (29) çarparak ölümüne yol açtı. Babası doktor Bülent Cihantimur hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri konuldu. Cihantimur, tedbirin kaldırılması için rüşvet verme yoluna gitti.

Kendisini kurtarma vaadiyle anlaştığı avukatlara 15 milyon 800 bin lira verdi. Ancak paranın alınıp tedbirin kaldırılmadığını anlayınca şok yaşadı. Dolandırıldığı iddiasıyla avukatları M.V., G.İ., M.İ. ve Y.İ. hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

