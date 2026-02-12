Akyazı’daki derbi sezonun flaş isimlerinin mücadelesine sahne olacak

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Akyazı'daki dev buluşma ezeli rakipler kadar sezonun flaş yıldızlarının buluşmasına da sahne olacak.

TRABZON'DA YENİDEN DOĞDU

Trabzonspor'un iki yıldızı Paul Onuahcu ve Ernest Muçişu ana kadar Süper Lig'in en skorer ikilisi olmayı başardı. Onuachu 15 gollekrallık yarışında zirvede bulunurken, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'tan kiralanan ve Bordo- Mavili formayla müthiş bir performans sergileyen Ernest Muçi 9 kez ağları havalandırırken, bunun yanında takımına 3 de asist katkısı verdi. Fenerbahçe cephesinde ise kuşkusuz tüm gözler Anderson Talisca ve Marco Asensio'da olacak.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU

21 golleOnuachu-Muçi'nin ardından en golcü ikinci ikili olan Talisca ve Asensio'nun performansı derbide belirleyici olacak. CİMBOM PUSUDA!

Kariyer sezonunu geçiren Asensio 9 gol atıp 7 asist yaparakbüyük alkış toplamış durumda. Talisca ise 12 gol ve 3 asistletakımını sırtladı. Süper yıldızların cumartesi günü Akyazı'nın çimlerinde ortaya koyacağı performans büyük bir merakla bekleniyor. Lider Galatasaray'ın gözü de bu dev maçtan çıkacak sonuçta olacak.