Batman'da kuyumcu soygunu kamerada!

Batman'da kar maskeli ve silahlı iki şehir eşkıyasının kuyumcu dükkanını soyduğu dehşet anları kameraya yansıdı. Kuyumcu çalışanını darbedip 1 kilo altını çantaya doldurarak kayıplara karışan şüpheliler için emniyet geniş çaplı operasyon başlattı.