SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 41 kere maşallah
Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Tüm Yazıları

41 kere maşallah

Eklenme Tarihi 24 Ocak 2026

Şamdan Plus Dergisi'ne röportaj veren Pelin Karahan, 41 yaşına girdiğini ve işi, eşi ve çocuklarıyla çok mutlu olduğunu belirtip, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayat yaşıyorum" demiş ve sebebini şöyle açıklamış: "Eşim Bedri Güntay ve çocuklarım Ali Demir ve Eyüp Can ile çok mutlu bir hayatım var. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok, iş seçme lüksüm var."

RESSAM PELİN...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ama tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşan Pelin Karahan, 21 Ocak'ta yeni oyunu 'Kaç Para Bir Fön' adlı iki kişilik oyunla sahneye çıkmaya başladı. Tiyatroya başlamasının kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğu söyleyen oyuncunun yeni hedefinde ise ressamlık varmış; "Resimle ilgili hep yapmak istediğim hayallerim vardı. Resme biraz daha zaman ayırıp güzel bir sergi açmak istiyorum bu yıl."



Güzel oyuncu Şamdan Plus'a verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Pelin Karahan, aile hayatı ile örnek gösteriliyor.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yasak aşk resmileşti 21 Ocak 2026, Çarşamba Çantalarının değeri 1 milyon Euro’yu geçti 17 Ocak 2026, Cumartesi Demet Abla'ya destek yok 15 Ocak 2026, Perşembe Mustafa Sarıgül'ün oğlu eşini zorla Galatasaraylı yapmış 11 Ocak 2026, Pazar
Ebe Aysel karda kışta görevde! Öğretmen Seda tatilde bile öğrencisinin peşinde
İki güzel insan
Fenerbahçe Kadıköy’de yıkıldı! Aston Villa yenilgisi sonrası ilk 8 umudu zora girdi
Bir ihtimal daha var!
Milan Skriniar duvar ördü! Aston Villa maçında 22 hamleyle Fenerbahçe savunmasını sırtladı
Tek başına savunma
Tedesco Aston Villa önünde alınan yenilgiye rağmen iyi futbol oynadıklarını söyledi
Takım savaştı fakat yetmedi
Fenerbahçe En Nesyri hamlesini bitiriyor! Juventus ile anlaşma sağlandı
En Nesyrı adım adım Juve’ye