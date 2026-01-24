Şerif Ercan

Şamdan Plus Dergisi'ne röportaj veren Pelin Karahan, 41 yaşına girdiğini ve işi, eşi ve çocuklarıyla çok mutlu olduğunu belirtip, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayat yaşıyorum" demiş ve sebebini şöyle açıklamış: "Eşim Bedri Güntay ve çocuklarım Ali Demir ve Eyüp Can ile çok mutlu bir hayatım var. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok, iş seçme lüksüm var."

RESSAM PELİN...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ama tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşan Pelin Karahan, 21 Ocak'ta yeni oyunu 'Kaç Para Bir Fön' adlı iki kişilik oyunla sahneye çıkmaya başladı. Tiyatroya başlamasının kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğu söyleyen oyuncunun yeni hedefinde ise ressamlık varmış; "Resimle ilgili hep yapmak istediğim hayallerim vardı. Resme biraz daha zaman ayırıp güzel bir sergi açmak istiyorum bu yıl."





Güzel oyuncu Şamdan Plus'a verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Pelin Karahan, aile hayatı ile örnek gösteriliyor.