Şerif Ercan

30 yılı aşkın süredir evli, iki çocuğu ve iki torunu varken 30'lu yaşlardaki Burcu İlk ile yasak aşk yaşamaya başlayan ünlü mücevherci NaimG ençoğlu, 2024 yılında eşinden boşandı ve cuma günü de sevgilisiyle evlendi...

İş ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinden olan köklü bir mücevher markasının sahibi Naim Gençoğlu (66), uğruna yuvasını dağıttığı Burcu İlk (35) ile cuma günü evlendi. Önce bu aşkın geçmişini bir özetleyeyim. Naim Gençoğlu, 2021 yılında, 30 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Özlem Gençoğlu ile 30 yaşında oğlu ve 28 yaşında kızı olmasına rağmen ev tuttuğu Burcu İlk adlı bir emlakçı kadınla yasak aşk yaşamaya başladı.

HERKESİ ŞAŞIRTTI...

Sonra eşinden boşanmak istedi ama eşi Özlem Hanım, kabul etmedi ve 2024 yılına gelene kadar evliliği ve yasak aşkı devam etti. Özlem Hanım, sonunda pes edip ve bir de bir iş insanına gönlünü kaptırınca anlaşmalı boşanmayı kabul etti ve Kasım 2024'te boşandılar.

Sosyete, orta yaş bunalımı yaşadığını düşünüp hatasından dönmesini beklerken Naim Gençoğlu, hepsini şaşırttı ve cuma günü evlendi. Ünlü iş insanı, böylece 66 yaşında, iki torunu varken, ikinci kez evlenmiş oldu. Bu arada düğüne çocuklarının katılmadığını da belirteyim.

Sade bir gelinlik giyen Burcu İlk'in, eşinin düğün hediyesi olan mücevherleri göz kamaştırıyordu. Eski eşi Özlem Gençoğlu, boşandıktan sonra Naim Gençoğlu ile bütün bağlantısını kesti.

ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

İstanbul'un önemli sanat galerilerinden Vision Art Platform, yeni yılın ilk sergisini önceki gün açtı. Uluslararası çağdaş sanatın önde gelen isimlerini bir araya getiren 'Unsettled' adlı serginin açılışı için GQ Türkiye iş birliğiyle bir davet düzenlendi.

Davete, kültür sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra iş ve cemiyet hayatından ünlü simaları katıldı. Küratörlüğünü Gary Sangster'in yaptığı sergi, Hauser & Wirth, Gladstone Gallery, David Zwirner ve Ivorypress gibi uluslararası ölçekte saygın galerilerle temsil edilen sanatçıların yanı sıra, çağdaş sanat sahnesinde önemli üretimleriyle öne çıkan isimleri bir araya getirdi.

Fotoğraf, resim, heykel ve video gibi farklı disiplinlerdeki eserlerden oluşan sergi, konuklardan büyük ilgi gördü. 'Unsettled' sergisi, 14 Mart'a kadar, Akaretler No:35'teki Vision Art Platform'da ziyaret edilebilecek. Şıklık yarışının yaşandığı davet, renkli görüntülere sahne oldu.