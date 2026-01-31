Trabzonspor zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı!

TRABZONSPOR

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. dakikada kullanılan kornerde ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı. 29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı. 43"te Antalya golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahası önünde kayıp düşmesiyle topu önünde bulan Streek düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 53'te ceza sahası içinde Augusto'nun indirdiği topa hareketlenen Onuachu, Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kalınca Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Onuachu skoru eşitledi.: 1-1. 82'de penaltı kazanan Trabzonspor'da Onuachu kaleciyi geçemedi. Maç 1-1 sona erdi.

ÇOK İSTEDİKAMA OLMADITRABZONSPOR

Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık ve devre biterken golü de yedik. 2. yarıda skoru eşitledik. Öne geçmek için penaltı dahil birçok pozisyonda başarılı olmadık. Kazanmayı çok istedik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

CİHAN GENÇLER'E KİRALANDI

Trabzonspor 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın Gençlerbirlği'ne kiralandığını duyurdu. Oynucunun yarım sezonluk maaşını başkent ekibi ödeyecek.