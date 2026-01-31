Duran'la yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'den Cherif formülü

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişme. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Sidiki Cherif'in, Cyrstal Palace'tan gelen teklifi reddettiği ve Sarı Lacivertli ekiple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bu transferde önemli bir aşama kaydetti. Ayrıca genç santrfor için, Kanarya'nın Angers kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Fransız futbolcunun, Fenerbahçe'ye gelmek için kulübüne baskı yaptığı kaydedildi. Ligue 1'de bu sezon 19 maçta 1164 dakika süre alan genç yıldız, 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç futbolcunun transferinin kısa süre içinde şekillenmesi bekleniyor.

DURAN'LA YOLLARI AYRILIYOR

Kanarya'da ayrılık gerçekşebilir... Edinilen bilgilere göre, Lille Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Kolombiyalı golcünün, Fenerbahçe'yle kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fransız ekibine dahil olacağı öğrenildi. Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'ye 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

EVERTON'IN EN NESYRI İNADI

Premier Lig ekiplerinden Everton, Fenerbahçe forması giyen Youssef En Nesyri için yeniden harekete geçti. İngiliz temsilcisinin Faslı golcüye olan ilgisi sürerken, Sarı- Lacivertli kulübe yeni bir teklif sunuldu... Everton'ın, Fenerbahçe'ye 20 milyon pound satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin bu teklifte En Nesyri'nin maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.