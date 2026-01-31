Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Sarı-Kırmızılı ekibin rakibi Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turunda Galatasaray, İtalyan temsilcisi Juventusile eşleşti. Sarı-Kırmızılılar, ilk maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta, rövanşı ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te İtalya'daoynayacak. Galatasaray, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyleeşleşecek. Aslan, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puantopladı

REKABETTE CİMBOM İKİ KEZ GÜLDÜ

Sarı-Kırmızılılar Juventus ile Avrupa'da 6 kez rakipoldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom 2 galibiyet alırken, İtalyanlar ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere bitti.