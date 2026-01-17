Çantalarının değeri 1 milyon Euro’yu geçti

Heryıl olduğu gibi yeni yıla, Uludağ'daki aile otelinde giren Bahar Şer'in yılbaşı gecesi eşi Ozan Şer ile birlikte verdiği fotoğrafta elindeki çanta dikkatimi çekti. Çanta merakını bildiğim Bahar Hanım'ın küçük kırmızı çantasının eski değil yeni bir çanta olduğunu fark ettim. Yani Bahar Hanım, lüksün simgesi olan Hermes markasının bir çantasını da koleksiyonuna eklemiş. Bahar Hanım'ın, aylarca sırada bekleyip alınan, bazı modellerini -eğer marka uygun görmezse- parası olanların bile alamadığı Hermes çantalarını araştırdım. Karşıma dünya çapında bir Hermes çanta koleksiyonu çıktı. Bahar Şer'in en az 20 tane (kolunda gördüklerimiz) Hermes çantası var. Üstelik içlerinde çok sınırlı sayıda üretilen, çok nadir bulunan ve sadece markanın çok özel müşterilerine sattığı modeller de var. Birçoğu Birkin ve Kelly modellerinden oluşan Bahar Hanım'ın koleksiyonun şu anki piyasa değerini de çıkardım; en az 1 milyon Euro. Yani çantalarını bugün satmaya kalksa 50 milyon liraya hemen alıcı bulur.

HERPARASIOLANALAMIYOR

En pahalı çantalarına gelince, timsal derisi üç tane Birkin'i var ki, bunları almak öyle her kadının harcı değil. Bunları her parası olan alamıyor, ancak çok özel müşteri olursanız veya ikinci elden alabiliyorsunuz. Onlardan beyaz olanı 130 bin Euro, mavi olan 110 bin Euro ve mor olanı ise 100 bin Euro'dan satılıyor. En nadir bulunan çantaları ise, biri HSS (Horseshoe Stamp) damgası olan -ki bu özel siparişle yapıldığını gösteririki renkli Birkin'i... Bir de tüylü Klly Pochette'si var ki, o da çok az üretildiği için piyasada pek bulunmuyor.