Transfer için geri sayım başladı! Lookman an meselesi

Fenerbahçe, transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmayahazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookmanyer alıyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu için Atalanta'ya da bonuslarla birlikte 40 milyon euro önerdiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazandığı ve sürecin olumlu yönde ilerlediğibelirtildi.

5 GOLE KATKI YAPTI

Lokkmantransferinin gerçekleşmesi halinde 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Sarı-Lacivertliler'den yıllık 7 milyon euro kazanacağıda gelen bilgiler arasında. Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu söz konusu süreçte 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'a güncel verilere göre 35 milyon euro değer biçiliyor.

AVRUPA LİGİ'NE EDERSON DAMGASI

