Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaşile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. AreaNapoliadlı sitede yer alan haberde Siyah- Beyazlılar'ın Napoli'nin 32 yaşındaki sol beki Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle kontratı sona edecek İtalyan futbolcu için Suudi ekiplerinin de devreye girdiği ancak Spinazzola'nın Körfez'e soğuk baktığıbelirtildi. Haberde oyuncunun ilk tercihinin Napoli ile devam etmek olduğu belirtilirken Türkiye seçeneğinin Napoli ile yeni sözleşme görüşmelerinden çıkacak karara görenetlik kazanacağı belirtildi.

