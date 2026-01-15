Şerif Ercan

PODCAST CANLI YAYIN
Demet Abla'ya destek yok

Eklenme Tarihi 15 Ocak 2026

Demet Akalın'ın Blok3 ile kavgasında rap'çiler tek yürek oldu ve "Biz birbirimizle kavga ederiz ama bir popçu için de bir rap'çi satmayız" dedi. Akalın, aradığı desteği popçu arkadaşı Sinan Akçıl'da buldu. Akçıl "Biz onların bugün yaşadığı şöhretin 10 katını yaşadık. Sevmeleri şart değil ama saygı duymaları şart" dedi.

Demet Akalın-Blok3 kavgası, sık sık kavga edip birbirlerine diss atan rap'çileri tek yürek yaptı. Son bir haftayı, Demet Akalın'ın, Blok3'ü tekrar bot (sahte) hesaplarla Spotyfy'da liste başı olmakla suçlamasıyla başlayan ve 'teyze' ve 'terbiyesiz' sözleriyle devam eden kavgayla geçirdik. En son Akalın, geçen yaz 'Yerinde Dur' şarkısını yaptıkları Sefo'yu da kavgaya sokmaya çalıştı ama olmadı. Akalın, kendisine 'abla' diyen Sefo'dan destek bulamayınca bozuldu ve "Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum" diyerek Sefo'ya tepki gösterdi. Rap dünyasında söz sahibi menajer bir arkadaşıma; bu rap'çipopçu kavgasını sordum. "Bu kavga rap'çileri birleştirdi" dedi. Rap'çilerin birbirleriyle kavgalarını hatırlatınca da; "Saldırı kendi içlerinden değil popçulardan gelince birlik oldular. Yarın yine birbirleriyle kavga ederler ama şimdi hiçbiri bu kavgada bir popçuya destek vermek istemiyor" cevabını verdi.

'YANIMIZDA OLMADILAR'
İsmini vermek istemeyen ünlü bir rap'çiyle de konuştum; "Bakmayın siz bizim kavgalarımıza, bir popçu için bir rap'çiyi satacak değiliz. Biz şimdiye kadar müzik dünyasının hiçbir kesiminden destek görmedik, şimdi niye bir popçuya arka çıkalım ki. Zaten onlara, birlikte düet yaparak yeterince destek oluyoruz..." diyerek bu kavgada rap'çilerin tek yürek olduğunu söyledi. Anlayacağınız Demet Akalın'ın, kendisine destekçi bulması için başka bir kapıyı çalması gerekiyor.

