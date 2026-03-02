CHP’de ipler geriliyor! Özel–İmamoğlu arasında kriz derinleşti

Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları, diğer yandan istifa dalgası ile boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Partili kurmaylar reddetse de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir süredir sert fikir ayrılıklarının yaşandığı öne sürülüyor. Mitinglerdeki kısır döngüden şikayetçi olduğu belirtilen İmamoğlu'nun, partiyi tek yumruk haline getirememesi ve muhalif kanadın 'arınma' çağrılarını bir türlü bertaraf edememesi sebebiyle de Özgür Özel'e tepkili olduğu aktarılıyor.

B PLANI GÜNAYDIN MI?

CHP'de uzun süredir devam eden kaos ortamı, Silivri'yi alternatif senaryolar üretmeye sevk ediyor. Partiyi sarsan son iddiaya göre İmamoğlu ve beraberindeki İstanbul oluşumu, Özgür Özel ve ekibi ile ilerleyen süreçte keskin bir ayrılık yaşanması halinde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adaylığı için ön plana çıkarmayı istişare ediyor. Günaydın, uzun yıllardır İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerin başında geliyor.

YENİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu'nun fotoğrafını kaldırtan, ardından da kapı isimliğine kendi adını eklettiren Özgür Özel'in, bugün önemli bir programla bir kez daha cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik güçlü sinyaller vermesi bekleniyor. Özel, genel merkezde düzenlenecek etkinlikte, ülkeyi yönetmeye aday 350 partiliyi tek tek tanıtacak, ardından ortada kendisinin yer alacağı devasa büyüklükte bir toplu fotoğraf çektirecek.



ÖZEL'E '2023' HATIRLATMASI

CHP lideri Özgür Özel, 2023 yılında, Ekrem İmamoğlu'nun da bugün hala tartışma konusu olan büyük desteği ile genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu çok az farkla kaybettiği kurultay, o günden bu yana parti içerisindeki büyük ayrışmaları da beraberinde getirmişti. İmamoğlu'nun, Özel'e yaşanan fikir ayrılıklarında 2023 yılındaki kurultayı hatırlatıyor.

Haber: Murathan Yıldırım