Onuachu durmuyor! 6 maçta 7 golle birlikte zirveye oturdu

Trabzonspor'unNijeryalı yıldızı Onuachu, Süper Lig'in 24. haftasında 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve krallık yarışındaki zirve yerinikorudu. Bordo-Mavili formayla üst üste 6 maçta toplam 7 golle fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, Trabzonspor kariyerinde bir ilkeimza attı. 2019-2020 sezonunda 24 gol atan Sorloth, en fazla 4 maç üst üste golatabilmişti... 2011-2012 sezonunda 32 golle krallık yaşayan Burak Yılmaz, o sezon üst üste 7 maçta 12 golkaydetmişti. Onuachu şimdi ise kulüp tarihindeki önemli serilere göz dikmişdurumda.

Haber: Yunus Emre Sel