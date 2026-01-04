SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sosyete Courchevel esnafını üzdü
Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Tüm Yazıları

Sosyete Courchevel esnafını üzdü

Eklenme Tarihi 4 Ocak 2026

İstanbul sosyetesi bu yılbaşını evde geçirdi. Bundan en çok müdavimi oldukları ünlü kayak merkezi Courchevel etkilendi. Courchevel esnafı, sömestr tatili için sosyeteye özel indirimler yapacağını söyledi.

Yeni yıla, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde veya kayak merkezlerinde giren İstanbul sosyetesi bu yılbaşında evde kaldı. Giyinip süslenip püslenip çoluk çocuk evde yılbaşını kutladı. Sosyeteden birkaç kişiyle konuştum; kimi çocukların okullarını bahane edip evde kaldıklarını, kimi de yılbaşında konaklama ve kutlamaların çok pahalı olduğunu söyledi. Birçoğu da sömestr tatiline gidecekleri için yılbaşına bütçe ayırmak istemediğini belirtti.

SOSYETEYE İNDİRİM YOLDA...
İstanbul sosyetesinin evde kalması en çok da Courchevel'deki esnafı üzdü! Son yıllarda bizim sosyete, Fransa'nın Alpler'deki bu dünyaca ünlü kayak merkezinde, Avrupa jet sosyetesinin hakimiyetine son vermiş ve çoğunluğu ele geçirmişti. Mekanlar Türkçe mönüler bastırmış ve DJ'ler Türkçe şarkılar çalmaya başlamıştı. Bizim sosyetikler, en popüler mekanlarında Türk bayrağı sallayarak Courchevel'i ele geçirdiklerini göstermişti. Bu yılbaşında sosyete evde kalınca Courchevel de boş kaldı. Esnaf şimdi gözünü sömestr tatiline çevirmiş ve hatta sosyeteye, özel indirimler uygulayacağını belirten mesajlar atmaya başlamış.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İşleri çocuklara bırakıp Çin’e gidecek! 01 Ocak 2026, Perşembe Yeni yıl davetlerini iptal ettiler 27 Aralık 2025, Cumartesi Miami'de kanını değiştiriyor 23 Aralık 2025, Salı Dubai’yi değil Hatay’ı seçti 21 Aralık 2025, Pazar
T.C. BAKIRKÖY 7. İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
T.C. BAKIRKÖY 7. İCRA DAİRESİ
İstanbul Valiliğinden fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde rüzgar 90 km hıza ulaştı!
YSS Köprüsü'nde şiddetli rüzgar uyarısı
Kapıdağ’da esrarengiz kayıp! Elif Kumal’dan 7 gündür haber yok: Araca bile ulaşılamıyor
Elif'i arama çalışmalarının 7'nci günü!
Aldatanlar hep aynı hataları yapıyor! Aldatılan bir terapistten çarpıcı uyarılar...
Bu hatalar aldatmayı ele veriyor