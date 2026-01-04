Şerif Ercan

İstanbul sosyetesi bu yılbaşını evde geçirdi. Bundan en çok müdavimi oldukları ünlü kayak merkezi Courchevel etkilendi. Courchevel esnafı, sömestr tatili için sosyeteye özel indirimler yapacağını söyledi.

Yeni yıla, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde veya kayak merkezlerinde giren İstanbul sosyetesi bu yılbaşında evde kaldı. Giyinip süslenip püslenip çoluk çocuk evde yılbaşını kutladı. Sosyeteden birkaç kişiyle konuştum; kimi çocukların okullarını bahane edip evde kaldıklarını, kimi de yılbaşında konaklama ve kutlamaların çok pahalı olduğunu söyledi. Birçoğu da sömestr tatiline gidecekleri için yılbaşına bütçe ayırmak istemediğini belirtti.

SOSYETEYE İNDİRİM YOLDA...

İstanbul sosyetesinin evde kalması en çok da Courchevel'deki esnafı üzdü! Son yıllarda bizim sosyete, Fransa'nın Alpler'deki bu dünyaca ünlü kayak merkezinde, Avrupa jet sosyetesinin hakimiyetine son vermiş ve çoğunluğu ele geçirmişti. Mekanlar Türkçe mönüler bastırmış ve DJ'ler Türkçe şarkılar çalmaya başlamıştı. Bizim sosyetikler, en popüler mekanlarında Türk bayrağı sallayarak Courchevel'i ele geçirdiklerini göstermişti. Bu yılbaşında sosyete evde kalınca Courchevel de boş kaldı. Esnaf şimdi gözünü sömestr tatiline çevirmiş ve hatta sosyeteye, özel indirimler uygulayacağını belirten mesajlar atmaya başlamış.