Ebrar’ın yerine Anka doğdu

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Murat Kurum, AA



'ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan deprem konutlarının adı Anka Toplu Konutları oldu. Depremzede Emre Dokumacı, "İsim olarak değişti ve artık buralar yeni bir içeriğe karıştı.

Ebrar Sitesi olarak biliniyordu artık yeni ismi Anka oldu. Gayet memnunuz yönetimden emeklerine sağlık" diye konuştu. Ramazan Bozdağ ise, "Burada yaşayanlar bu ismi ve bu bölgeyi unutmaz. Anka Toplu Konutları adı ismi çok güzel iyi düşünülmüş" dedi Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nin 22 bloğundan 18'i yıkılmıştı. Anka Toplu Konutları, modern ve düşük katlı olarak yapıldı. Alanda 678 konut ve 107 ticari bölüm yer alıyor. Site sakinlerinden Samet Kılıç, "Buradaki dönüşüm ve yeniden doğuş, bize adeta bir Anka kuşunun yükselişini hatırlattı" dedi.