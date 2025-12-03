PODCAST CANLI YAYIN
100 bin liralık biletler elde kaldı

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Eklenme Tarihi 3 Aralık 2025

16 Kasım'da, Yunanistan'ın mega starı Konstantinos Argiros'un, 17 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda konser vereceğini ve biletlerinin tam 100 bin liradan satıldığını yazmıştım. Sosyeteden günler öncesinden bilet alanların olduğunu da eklemiştim. Ancak öğrendim ki, sosyeteden sadece 150 kişi, 100 bin lirasına kıyıp konsere bilet almış. 400 kişilik salonun yarısından fazlası boş kalınca Yunan mega starı bilet fiyatlarında damping yapmış. Bilet fiyatında tam yüzde 75 indirim yapıp 25 bin liraya indirmiş.

25 bin liralık biletlerin 100 bin liralık olanlardan tek farkı, biri yemekliyken diğerinde sadece atıştırmalıklar ikram edilecekmiş. Bu arada gelirin bir kısmı riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayalini gerçekleştirmek için Make a Wish Türkiye'ye bağışlanacaktı. Maalesef o çocuklara gidecek para da azalmış oldu. İstanbul'a gelmeden Sydney Opera Binası ve New York Barclay'de konser verecek olan dünyaca tanınan Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros'un bilet fiyatlarındaki damping işe yarayacak mı 17 Aralık'ta öğreneceğiz.


Argiros bilet fiyatlarından damping yapıp 25 bin liraya indirdi. 100 bin liralık biletler, birebir görüşmelerle telefondan satılırken 25 bin liralık indirimli biletler ise biletix'te satışa sunuldu. Yunanistan'ın dünyaca ünlü şarkıcısı Konstantinos Argiros'un İstanbul'da vereceği konserin 100 bin liradan çıkan biletleri elde kaldı.

