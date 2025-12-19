Haberler

Yaşam Haberleri

Marmara’da korkutan görüntü: Deniz 20 metre çekildi

Marmara’da korkutan görüntü: Deniz 20 metre çekildi

Marmara Denizi’nin Tekirdağ Marmaraereğlisi sahilinde suların yaklaşık 20 metre geri çekilmesiyle kum adacıkları ortaya çıktı. Drone görüntülerinde bazı noktalarda deniz tabanının tamamen açığa çıktığı görülürken, durumun doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Paylaş







Marmara Denizi'nin Tekirdağ Marmaraereğlisi sahilinde sular yaklaşık 20 metre geri çekildi. Drone ile havadan görüntülenmeyle ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi. Sahil şeridinin genişlediği, denizin geri çekilmesiyle birlikte kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiği görüldü. Vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.