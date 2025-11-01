Şerif Ercan

Amerikan Türk Cemiyeti (American Turkish Society'nin - ATS), New York'ta tam bir Türk rüzgarı estirdi. Suzan Sabancı'nın eş başkanlığını yaptığı cemiyetin, şehrin en gözde mekanlarından Cipriani'de düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Galası'na, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal, Türkiye New York Başkonsolosu Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Sayım Yazal başta olmak üzere Türkiye'den ve Amerika'dan birçok ünlü isim katıldı.







New York'ta büyük ses getiren balonun bir amacı da, Amerika'da eğitim gören Türk öğrencilere burs sağlamaktı. O yüzden herkes baloya parayla davetiye satın alarak katıldı. Bir de 10, 20, 30 ve 50 bin dolarla satılan masalar vardı ki, onları da ünlü isimler aldı.







Örneğin bizim genç sosyetiklerden Kerem Kamışlı 20 bin dolarlık bir masa alırken, Fenerbahçe Stadı'nın sponsorluğuyla gündem yaratan Hamdi Ulukaya 30 bin dolar verip havalı bir masada balonun keyfini çıkardı. Baloda bir de arttırma düzenlendi ve 466.500 dolar toplandı. Toplamda balodan 1 milyon 180 bin dolar gelir edildi.





Suzan Sabancı'nın kuzeni olan Fethi Kamışlı, baloya katılmak için 20 bin dolarlık masalardan aldı.



Gecenin ev sahibi Suzan Sabancı, dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad imzalı bir kıyafetle baloda boy gösterirken bizim modacılarımızdan Dilek Hanif, Elif Mısırlı ve Raisa Vanessa da konuklar arasındaydı.



TÜRKİYE TIMES MEYDANI'NI ELE GEÇİRDİ!

28 Ekim'de New York'un ünlü bir mekanında Cumhuriyet Balosu coşkusu yaşanırken şehrin kalbi olan Times Meydanı'nda da herkesin gözü Türkiye'deydi! Çünkü meydandaki dev LED ekranda iki gün önce Türkiye reklamı başlamıştı.







Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) başlattığı meydandaki reklam çalışmasında, Kapadokya'nın peri bacaları, İstanbul'un tarihi silueti ve Ege kıyılarının turkuaz suları öne çıkarılıyor. Türkiye reklamları, günlük 300 binin üzerinde ziyaretçinin geçtiği, yılbaşı gecesi ise 1 milyonu aşkın insanın toplandığı meydanda 12 ay boyunca devam edecek.

Bu girişim, ülkemizin marka değerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacak" dedi.





'MİRAS'INI ANTİK KENTTE TANITTI'

Ünlü modacı Tuba Ergin, özel defilelerine bir yenisini daha ekledi.

Haziran ayında Antalya'da tarihi Hadrian Kapısı'nın tarihi siluetindeki defilesinin ardından önceki gün de Gaziantep Doliche Antik Kenti'nde defile yaptı.







Tuba Ergin, 'Miras' adını verdiği ve 40 parçadan oluşan koleksiyonunu, tarihi M.Ö.

300'e kadar dayanan antik kentteki defilede sundu.

Defilenin açılışını, Tuba Ergin'in kız kardeşi, ünlü oyuncu ve model Yağmur Çelik yaparken kapanışında ise Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan podyuma çıktı