Şerif Ercan

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, yazarları, okurlarla buluşturma devam ediyor. D&R, önceki gün de sosyetenin ünlü isimlerinden olan ve yazarlığa adım atan Aslıgül Atasagun için imza günü düzenledi.







D&R Zorlu mağazasındaki imza gününde, Atasagun, 'Listen for a Better World / Daha İyi Bir Dünya İçin Dinle' adlı kitabını imzaladı.



Dünyanın dört bir yanından ilham verici hikayeleri bir araya getirdiği kitabını imzaladığı etkinlikte sosyeteden dostları da Atasagun'ı yalnız bırakmadı.







Atasagun, imza vermeden önce yaptığı söyleşide kitabını hakkında bilgi verirken Altınbaş Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitabı için konuklar arasında olan Altınbaş Üniversitesi Senato Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatos Altınbaş'a da teşekkür etti.







Aslıgül Atasagun etkinliğin ardından bir restoranda verdiği davetle dostlarıyla birlikte kitabını kutladı.





Aslıgül Atasagun, İngilizce yayınlanan ve yakında Türkçe'sinin de çıkacağını söylediği kitabının belgeselinin çekileceği bilgisini verdi.



PARİS'TE JET SOSYETEYE GİRDİLER

Paris, Louvre Müzesi'ndeki kraliyet mücevherlerinin çalınması skandalıyla çalkalanırken geçen hafta sonu, bu skandalı bir nebze unutturan Versailles Kraliyet Operası'nda görkemli bir etkinlik oldu.







1770 yılında XV. Louis tarafından oğlu XVI. Louis ile Marie- Antoinette'in düğünü için yaptırılan ve düğünle açılışı yapılan Versailles Kraliyet Operası'nı yaşatmak ve desteklemek için her yıl geleneksel olarak düzenlenen davet, Avrupa jet sosyetesini bir araya getirdi. 650 davetlinin arasında Türkiye'den bir çift vardı; Zeynep-Murat Dayıoğlu.







Avukat olan Murat Dayıoğlu ve eşi, Versailles Kraliyet Operası'nı yaşatmak için kurulan 'ADOR' adlı vakfın en büyük sponsoru olan Avusturyalı sanat koleksiyoneri ve küratör Gisela Winkelhofer'ın özel davetlisi olarak geceye katıldı.