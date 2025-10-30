PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ünlüler D&R’da buluştu

Ünlüler D&R’da buluştu

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 30 Ekim 2025

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, yazarları, okurlarla buluşturma devam ediyor. D&R, önceki gün de sosyetenin ünlü isimlerinden olan ve yazarlığa adım atan Aslıgül Atasagun için imza günü düzenledi.

Aslıgül Atasagun ve Zara (Takvim.com.tr)

D&R Zorlu mağazasındaki imza gününde, Atasagun, 'Listen for a Better World / Daha İyi Bir Dünya İçin Dinle' adlı kitabını imzaladı.

Dünyanın dört bir yanından ilham verici hikayeleri bir araya getirdiği kitabını imzaladığı etkinlikte sosyeteden dostları da Atasagun'ı yalnız bırakmadı.

Nazlı Keçili, Tülay Döken, Aslıhan Koruyan Sabancı (Takvim.com.tr)

Atasagun, imza vermeden önce yaptığı söyleşide kitabını hakkında bilgi verirken Altınbaş Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitabı için konuklar arasında olan Altınbaş Üniversitesi Senato Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatos Altınbaş'a da teşekkür etti.

Fatoş Altınbaş (Takvim.com.tr)

Aslıgül Atasagun etkinliğin ardından bir restoranda verdiği davetle dostlarıyla birlikte kitabını kutladı.

Zafer Kozanoğlu (Takvim.com.tr)

Aslıgül Atasagun, İngilizce yayınlanan ve yakında Türkçe'sinin de çıkacağını söylediği kitabının belgeselinin çekileceği bilgisini verdi.

PARİS'TE JET SOSYETEYE GİRDİLER
Paris, Louvre Müzesi'ndeki kraliyet mücevherlerinin çalınması skandalıyla çalkalanırken geçen hafta sonu, bu skandalı bir nebze unutturan Versailles Kraliyet Operası'nda görkemli bir etkinlik oldu.

Gisela Winkelhofer, Johann Wagner (Takvim.com.tr)

1770 yılında XV. Louis tarafından oğlu XVI. Louis ile Marie- Antoinette'in düğünü için yaptırılan ve düğünle açılışı yapılan Versailles Kraliyet Operası'nı yaşatmak ve desteklemek için her yıl geleneksel olarak düzenlenen davet, Avrupa jet sosyetesini bir araya getirdi. 650 davetlinin arasında Türkiye'den bir çift vardı; Zeynep-Murat Dayıoğlu.

Zeynep-Murat Dayıoğlu çifti, davette yemekte, gecenin ev sahibi Gisela Winkelhofer ile birlikte oturdu (Takvim.com.tr)

Avukat olan Murat Dayıoğlu ve eşi, Versailles Kraliyet Operası'nı yaşatmak için kurulan 'ADOR' adlı vakfın en büyük sponsoru olan Avusturyalı sanat koleksiyoneri ve küratör Gisela Winkelhofer'ın özel davetlisi olarak geceye katıldı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İstanbul'da 'art'istik buluşma 26 Ekim 2025, Pazar Deniz için sanat yapıyor 19 Ekim 2025, Pazar Elde var yemek! 15 Ekim 2025, Çarşamba Patron Ronaldo hekimler Türk 11 Ekim 2025, Cumartesi
Uğurcan Çakır’ın eşiyle AVM’de tanışma hikayesi! Futbolcudan eş olmaz...
Uğurcan Çakır’ın eşiyle AVM'de tanışma hikayesi! "Futbolcudan eş olmaz..."
Beyoğlu’nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı!
Geleceğin yıldızı Galatasaray’a! Transferde dev hamle
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
Sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı!
CHP’nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı!