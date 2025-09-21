Şerif Ercan

Türkiye'deki en ünlü yabancı şef olan İtalyan Danilo Zanna, Turkuaz Kart sahibi oldu. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Danilo Şef, Ticaret Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" buluşmasında, Başkan Erdoğan'ın elinden Turkuaz Kart'ını aldı.







Danilo Şef'e bu kart, sadece çok ünlü bir şef diye verilmedi tabii ki. Türkiye-İtalya arasında kültür elçiliği yapan, Türk gastronomisine katkı sağlayan ve Türk ürünlerinin yurtdışında tanıtılmasında rolü olan ünlü şefin bunların yanı sıra istihdama da katkısı var. Danilo Şef'in Türkiye'de 5 restoranı, 1 pastanesi, 300 Türk çalışanı ve bir de peynir fabrikası var. Uluslararası ödüller de kazanan restoranlarını biliyorsunuzdur ama peynir fabrikasından kimsenin haberi yok. Danilo Şef'in fabrikası İstanbul'da...





Başında ödüllü peynir ustası İtalyan Cosimo Rotolo var ama çalışanların hepsi Türk. Fabrikada buratta, mozzarella gibi İtalyan peynirleri başta olmak üzere onlarca çeşit ürün üretiliyor. Türkiye'deki İtalyan restoranları artık peynirlerini İtalya'dan getirtmiyor, Danilo Şef'in fabrikasından alıyor. Hatta Danilo Şef'in Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlandığı da kulağıma geldi. Özetle Türkiye'de gastronomi alanında yaptığı yatırımlar, yarattığı istihdam ve kültürel katkılarından dolayı Turkuaz Kart ile onurlandırılan Danilo Zanna'yı Türk halkı boşuna sevmiyor.

Gaziantep'te bir makarna markasının geliştirilmesine öncülük eden ünlü şef, Avrupa Birliği projelerinde Türk şirketleriyle çalışarak yerel ürünlerimizin uluslararası alanda tanıtılmasına da destek veriyor.



Danilo Zanna, ilk kez bir şefe verilen Turkuaz Kart'ını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



GALASINI SOSYETE KULÜBÜNDE YAPTI

Sosyeteden bazen sanatçı da çıkıyor, işte onlardan biri de Lara Kurdoğlu...

TAB Gıda ve Ata İnşaat'ın sahibi Erhan Kurdoğlu'nun kızı Lara, yönetmenlik yapıyor. Lara yeni filminin galasını, diğer yönetmenler gibi bir sinema salonunda değil, sadece üyelerin girebildiği ve sosyetenin üye olduğu Soho House adlı kulüpte yaptı.







'Uçmaya İnanıyorum' adlı filminin bu ilk gösteriminde Lara'yı ailesi Didem-Erhan Kurdoğlu başta olmak üzere sosyeteden aile dostları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.







Kokteyl ile başlayan Lara Kurdoğlu'nun filminin galası, film gösterimden sonra after party ile devam etti.







Bu arada filmin çok beğenildiğini de belirteyim. Lara, bu alanda aldığı eğitimin hakkını vermiş.