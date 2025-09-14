Şerif Ercan

Dünyanın en ünlü kürek yarışları Londra'da Thames Nehri'nde yapılır ve tarihi 1829'a kadar uzanır ancak Haliç'in bu konuda Thames'ten aşağı kalır yanı yoktur. Hatta Osmanlı kayıtlarında, 1579 yılında İstanbul'da, sadrazam, vezir ve ağaların katıldığı 25 kayığın Haliç'te yarıştığı geçer.

İstanbul'da 1913'te resmi yarışların başladığı köklü bir kürek kültürü vardır. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin kürekte öne çıkmasıyla bu spora ilgi uzun yıllar devam etmiştir. 2000'lerden sonra gözden düşen kürek sporu yeniden popüler olmaya başlıyor. Haliç'te yapılan 'DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup' bunun bir göstergesiydi.

İlk kez düzenlenen bu yarışla Haliç'te tekrar kürek heyecanı başladı. Yarışa ilgi o kadar büyüktü ki, iş, sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü de Haliç'e akın etti. Ünlülerin şıklığı ise Londra'daki yarışları aratmadı hatta üstüne çıktı.

İstanbul'un köklü kürek geçmişine saygı duruşu niteliği taşıyan turnuva, hem bireysel hız hem de yerel ve global kulüplerin takım yarışlarına sahne oldu.

Bu arada yarışa adını veren Tersane İstanbul'un sahibi Fettah Tamince'nin, ilki yapılan yarışları, dünya ligine taşımaya kararlı olduğunu duydum. Anlaşılan Altın Boynuz (Haliç) eski parıltısına kavuşacak.

KONFERANSTA IŞILDAYACAK

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yarım asır önceki şarkıcılığıyla değil ama sosyal medya paylaşımları ve Youtube'daki yayınlarıyla şöhretini devam ettiriyor. Bu sayede günümüz gençliğiyle de bağ kurmayı başaran Semiramis Pekkan, şimdi de ilk kez bir konferansa katılıp genç kadınlara ilham verecek.

Türkiye'nin ünlü kadın platformu 'Işıldayanlar'ın 15 Ekim'de İş Sanat'ta düzenleyeceği dördüncü konferansa katılacak olan Pekkan, 'ışıldamak' teması üzerine konuşacak. Işıldamak ve ışığını her daim korumak konusunda ablası Ajda Pekkan kadar olmasa da en doğru isimlerden biri herhalde Semiramis Pekkan'dır.

Şarkıda Semiramis Pekkan'a vokallerde ablası Ajda Pekkan da eşlik etti.

SEÇKİN PRİM'E ''ÇELİK'' GİBİ DESTEK

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da üçüncü büyük çelik üreticisi olan Tosyalı Holding, sanata olan desteğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Holding şimdi de dünyaca tanınan heykel sanatçısı Seçkin Pirim'in sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tosyalı, 24-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da gerçekleşecek çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'da Seçkin Pirim'in kariyerinde dönüm noktası niteliği taşıyan eserlerini sergileyecek.

Sergi, Seçkin Pirim'in yenilenmeye ve dönüşüme bakış açısı ile Tosyalı'nın yeşil çelik yolculuğuyla kesişmesi açısından da önem taşıyor.