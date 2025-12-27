Şerif Ercan

Her yılbaşı yaklaşırken yeni yıllarını kutlamak için ailece evlerinde davet veren sosyete, günler öncesinden kararlaştırdıkları davetlerini ardı ardına iptal etti. Sebebi ise yanlış anlaşılma korkusu!



İstanbul sosyetesinde bir gelenek vardır; yılbaşı tatili için dünyanın dört bir yanına dağılacakları için yılbaşına günler kala evlerinde eşe dosta davet verip çoluk çocuk bir araya gelirler ve yeni yıllarını kutlarlar. Bu yıl da davet planlarını yapıp bir ay önceden birbirlerine haber verdiler. Ancak geçen hafta sosyetenin yeni yıl davetlerini ardı ardına iptal ettiklerini öğrendim. Merak edip sorup soruşturunca sebebini öğrendim. Meğer ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu ile ortaya çıkan yalı ve villalardaki uyuşturucu partileri, o taraklarda bezi olmayan sosyetik aileleri de korkutmuş. Böyle bir dönemde, ev davetinin yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini düşünmüşler ve iptal etmişler. Davetini iptal eden sosyeteden biriyle konuştum.

Uyuşturucu operasyonunu sonuna kadar desteklediğini belirterek söze başladı ve "Bu işin sonuna kadar gidilmeli ki, kimse cesaret edemesin" diye devam etti. Sonra da "Bizler de yalılarda villalarda oturuyoruz, yeni yıl davetlerimizi ailece versek de yanlış anlaşılmalara yol açmak istemedik o yüzden iptal ettik" dedi. Bu arada davette verecekleri hediyeleri de şoförleriyle dostlarına göndermişler.





KÖKLERİNDEN GELEN MİRASA SAHİP ÇIKTI

Sosyetenin tanınmış simalarından olan 'güzellik uzmanı' kimliğiyle de tanınan Selda Özkök, sıfatları arasına yazarlığı da kattı. Özkök, 'Köklerden Gelen Güzellik' adıyla bir kitap çıkardı. Mardinli olan ve çocukluk yılları Mardin'de geçen Selda Hanım, kitabın adından da anlaşılacağı gibi köklerine gitmiş ve ailesinden miras kalan, Mardin'in geleneksel güzellik ve bakım sırlarını kitabına aktarmış. Ayrıca Mardin mutfağından unutulmaya yüz tutmuş, sağlıklı yemeklerin de tarifini vermiş.Selda Özkök kitabının tanıtımı için önceki gün bir davet verdi. Davete, sosyeteden birçok dostu katıldı. Bu arada Selda Hanım tanıtım davetinde satılan kitapların tüm gelirini AÇEV'e (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) bağışladı.





Anne tarafından Güzeliş, baba tarafından Tahincioğlu Ailesi'ne mensup olan Selda Özkök, davette dostlarına kitabının doğuş hikayesini de anlattı.