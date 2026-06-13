Bu kısa diyalog, sektördeki fiyat artışlarının rakipler tarafından "iyi haber" olarak karşılandığını ve koordineli hareket edildiğini düşündüren en çarpıcı delillerden biri olarak değerlendirildi.

Takvim'in ulaştığı belgelere göre, bir şirket yöneticisinin diğerine attığı "Zam yapacaklar" mesajına verilen "Güzel haber" yanıtı da soruşturma dosyasına girdi.

17 Nisan 2023 tarihli "İl payları" başlıklı Excel tablosunda tüm büyük üreticilerin il bazında aylık satış miktarları ve bayi bazında kanal dağılımları yer aldı.

ŞENPİLİÇ belgelerinde "İl bayilar – Firma detayı.xlsx" , "Harita rakip analiz.xlsx" gibi dosyalar üzerinden rakiplerin il bazlı ve kanal bazlı satışlarının izlendiği anlaşıldı.

16 Mart 2023 tarihli bölgesel tonaj karşılaştırmasında Keskinoğlu ile Şenpiliç'in bölge bazlı verileri şöyle yer aldı:

HASTAVUK'ta ele geçirilen e-posta eklerinde firmalara ait kesim sayıları ile donuk stok durumlarını içeren tablolar bulundu. Toplam donuk stok 92 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

SADECE FİYAT DEĞİL: ÜRETİM, STOK VE KAPASİTE BİLGİLERİ DE PAYLAŞILDI

RAKİPLERİN YATIRIM PLANLARI BİLE İZLENDİ

Dosyada yalnızca geçmişe dönük verilerin değil, ileriye dönük üretim ve büyüme tahminlerinin de şirketler arasında dolaştığı ortaya çıktı.

KESKİNOĞLU belgelerinde "2024 saha bilgileri" başlıklı yazışmada rakip şirketlerin gelecek dönem kesim artışı, yeni entegre devreye alma, kesimhane yatırımı ve saha agresifliği öngörüleri paylaşıldı.

Firma Mevcut Kesim Hedef Kesim Şenpiliç 650.000 720.000 - 750.000 Erpiliç 480.000 500.000 - 520.000 Gedik 400.000 450.000 Beypiliç 380.000 - 400.000 420.000 - 450.000 Aspiliç 120.000 - 130.000 170.000 - 180.000 Hastavuk 180.000 180.000 sabit

Şenpiliç belgelerinde firma bazlı kaplama hattı, şarküteri kapasitesi ve pişmiş döner kapasitesi bile listelendi.

Firma Kaplama Hattı Şarküteri Pişmiş Döner Lezita 4.700 kg/sa 7.500 kg/sa 1.800 kg/sa Banvit 3.000 kg/sa 6.000 kg/sa 640 kg/sa

MALİYET VE RASYON BİLGİLERİ DE DOSYADA

Belgeler, şirketlerin birbirlerinin maliyet yapılarını, yem dönüşüm oranlarını ve rasyon bilgilerini de paylaştığını ortaya koydu.

Şenpiliç tarafından Gedik'e gönderilen 16 Şubat 2023 tarihli yazışmada maliyet verileri ve FCR bilgileri bulundu.

Lezita ile Gedik arasındaki bir başka yazışmada ise şu ifade yer aldı:

"Bugün Gedik rasyon müdürü Eda Hanım ile yapmış olduğum telefon görüşmesinden edindiğim bilgiler ile hazırlamış olduğum karşılaştırmalar ekte bulunmaktadır."

Ayrıca Gedik'in 1 kilogram canlı maliyetinin 21,05 TL olduğunun telefonla öğrenilmesi, sektördeki bilgi ağının boyutunu gösteren deliller arasında yer aldı.

4 Ekim 2022 tarihli bir WhatsApp yazışmasında ise LEZİTA yetkilisi Hülya Yalçınöz'ün, KESKİNOĞLU yetkilisi Ali Bakanay'a üretim tonajlarını sorduğu, Bakanay'ın da Keskinoğlu'nun verilerini "ileri işlem 1950 ton/ay ortalama 12 ay, piliç eti 12000 ton/ay ortalama" şeklinde yanıtladığı görüldü.

BAYİ İSKONTOLARI VE BİM İNDİRİMLERİ BİLE TAKİP EDİLMİŞ

KESKİNOĞLU belgelerinde 2021 ve 2022 tarihli "rakip çalışma analizi" yazışmalarında rakiplerin iskontoları, tonaj primi, market primi, sadakat primi, erken ödeme primi, tabak primi ve poşet primi gibi bayi fiyatlarını etkileyen ticari koşulların şirket bazında karşılaştırıldığı görüldü.

Bir market ile yapılan indirim görüşmeleri üzerinden rakip üreticilerin birbirlerinin iskonto oranlarını ve tavırlarını izlediklerine ilişkin tartışmalar da dosyada yer aldı.

Büyük zincir marketlere uygulanan ciro primi ve iskonto oranlarının diğer şirketler tarafından bilindiği ve buna göre pozisyon alındığı Kurul kararlarında detaylıca belgelendi.

31 Mayıs 2023 tarihli bir e-postada "FİRMA M2.xlsx" isimli dosya üzerinden diğer firmaların fason üretim yaptırdığı bölgelerdeki çalışma metrekarelerinin bile paylaşıldığı görüldü.

MALİYET-FİYAT MAKASI: MALİYET YÜZDE 21, FİYAT YÜZDE 82 ARTTI

Ticaret Bakanlığı raporları, sektördeki maliyet-fiyat makasını net biçimde ortaya koydu.

Bupiliç'in Kasım 2023-Nisan 2024 döneminde fiyat artışları maliyet artışlarına paralel gitse de asıl büyük fark Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kararlarında ortaya çıktı.

Mart 2024'te maliyet yüzde 7,01 artarken fiyat yüzde 11,21 arttı.

HFDK kararlarına göre fahiş fiyat oranları çok daha çarpıcı şekilde kayıtlara geçti.

Keskinoğlu'nda maliyet yüzde 21 artarken fiyat yüzde 82 arttı. Aradaki yüzde 60-64'lük fark fahiş fiyat olarak değerlendirildi.

Banvit'te maliyet yüzde 44 artarken fiyat yüzde 84 arttı. Aradaki fark yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Şenpiliç'te kanat fiyatı 79,5 TL'den 115,97 TL'ye fırladı.

İdari cezaların aykırılık başına 331 bin 289 TL'de kalması ise "cezalar caydırmadı, adli operasyon geldi" yorumlarına neden oldu.

UZLAŞMA SÜRECİ VE İLK CEZALAR: 1 MİLYAR 29 MİLYON TL

Dosyadaki en kritik gelişmelerden biri, bazı şirketlerin 2024'ün ilk yarısında uzlaşma başvurusu yaparak 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerini fiilen kabul etmeleri oldu.

Keskinoğlu'nun 3 Mayıs 2024 tarihli nihai uzlaşma kararında ceza 107 milyon 981 bin 782 lira 50 kuruş olarak kesinleşti.

Uzlaşma süreçlerini tamamlayan beş şirketin ceza tablosu şöyle:

Şirket İdari Para Cezası Şenpiliç 357.687.454,48 TL Lezita 277.866.357,92 TL Beypiliç 244.655.573,31 TL Keskinoğlu 107.981.782,50 TL Bolez 41.164.149,12 TL TOPLAM 1.029.355.317,33 TL

Erpiliç ise 25 Haziran 2024'te uzlaşma görüşmelerinden çekildi.