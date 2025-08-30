Sercan Akkuş

PODCAST CANLI YAYIN
Lider çıkmak hayal değil

Eklenme Tarihi 30 Ağustos 2025

Maça biraz tutuk başladık. İlk yarıda istediğimiz ritmi bulmakta zorlandık. Ancak ikinci yarıyla sahaya çıkan bambaşka bir 12 Dev Adam vardı.

Savunma sertliği arttı, hücumda top daha hızlı döndü ve bireysel performanslar devreye girdi.

Takımın lideri şüphesiz Alperen Şengün. NBA'deki gelişimini şimdi milli formayla sahaya yansıtan genç yıldız, hem sayı üretiminde hem de oyun kurulumunda fark yaratıyor.

Portekiz gibi zorlu bir rakip sırada.

Ancak biz iyi bir takımız. Gruptan lider çıkmak hayal değil, yeter ki bu enerjiyle oynayalım.

