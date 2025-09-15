PODCAST CANLI YAYIN
Sercan Akkuş

SERCAN AKKUŞ

Eklenme Tarihi 15 Eylül 2025

A Milli Erkek Basketbol Takımımız 8'de 8 yaparak geldiği EuroBasket finalinde Almanya karşısında çok yaklaştığı kupayı ne yazık ki son anlarda bırakmak zorunda kaldı.

Finalde sahadan 88-83 mağlup ayrılan millilerimiz, ülkemize gümüş madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşattı. Evet, altın madalya olmadı belki ama bu takım, basketbolun sadece skorla değil, yürekle de oynandığını herkese gösterdi. Maçın ilk çeyreğinde savunmada iyi işler yaptık ama ne yazık ki bunun karşılığını hücumda alamadık. Franz Wagner yalnızca yetenekleriyle değil, şansıyla da geceye damga vurdu. Dennis Schröder'in temposu ve Isaac Bonga'nın skora katkısıyla Almanya ilk çeyrekten itibaren maçı sürüklemeye başladı. Ancak pes etmedik. Koç Ergin Ataman, Adem Bona'yı savunmaya çekerek müdafa direncini artırdı. Bu hamleyle birlikte Alperen Şengün'ün hücumdaki katkısı da devreye girdi... Ne var ki, Alperen'in daha ilk yarı bitmeden faul problemine girmesi oyunun dengesini sarstı. İkinci yarıda o dış şutları durduramadık. Almanya tekrar ritmini buldu. Biz ise son topa kadar savaştık, vazgeçmedik ama 5 sayı farkla kupayla buluşamadık.

Bu jenerasyon, 12 Dev Adam ruhunu yeniden diriltti.
İnanıyorum ki bu takım, bundan sonraki turnuvalarda çok daha fazlasını başaracak. Bu yolun sonunda mutlaka altın da gelecek.
Teşekkürler 12 Dev Adam...
Teşekkürler Ergin Ataman

