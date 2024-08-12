Selda Uskan

SELDA abla, sorunum kaynanam. Kadın tam bir kabus. Bir kere eski kafalı.

Evde atasözleriyle konuşuyoruz.

"Anasına bak kızını al" "Kaynanalı gelin keklik gelin, kaynanasız gelin çöplük gelin" gibi abuk subuk bir lisan geliştirmiş.

Benden sonraki düşmanı annem. Ona davrandığım gibi neden davranmıyor muşum?

"Annemmm" derken ağzımdan bir annem daha çıkıyormuş.

Ayrıca annem beni sevmiyormuş ki! Kurtulmak için evlendirmiş. "Köpek hor görüldüğü sokağa saparmış!" Bu da ben oluyorum.

Abla bu kadınla nasıl başa çıkarım, evliliğim elden gidiyor.

İmza; Meriç

DİZGİNLERİ ELİNE AL

S.U. CEVAP; Meriç'cim madem atasözlerimize göre hareket ediyoruz, bir sorsana, "Kaynana kutsaldır, cennet ayaklarının altındadır" diye bir güzelleme duymuş mu?

Ayrıca kendisine selamımı söyle 'büyükler halt yer, küçükler alttan alır' devri mazide kaldı.

Bunu senin için de söylüyorum canım. Arada bir hadlerini bildirip, hatalarını suratlarına söylemen gerekir. Ki şöyle silkinip kendilerine gelsinler. Yoksa hadsizlikleri küstahlıklarıyla yarışır hale geliyor, daha da can sıkıyorlar.