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Haberler Yazarlar Selda Uskan Aslında ablamın sevgilisi
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 4 Ağustos 2024

Aslında ablamın sevgilisi

SELDA hanım, benim sorunum; ablam.
Sürekli beni aşağılayan, 'ben güzelim sen çirkinsin' diyerek kendini avutan biri.
Bu kadın 12 yıldır biriyle beraber. Adam artık para yedirmiyor diye ablam başka birini buldu. O kişi ise evli. Derken eskisi ihaneti duydu ve yeni sevgiliyi benim üzerime attılar; ben flört ediyor muşum! Adam inandı mı inanmadı mı bilmiyorum? Kardeş demeye dilim varmıyor, bu yaratık bir de kalkıp yeni sevgilinin karısına "Kocan kardeşimle beraber" diye fotoğraf atmış!
Şimdi o yuva yıkılıyor.
Kadına gidip "Eşin benimle değil aslında ablamla" desem zavallının yuvası kurtulmayacak ki!
Sence bu işi nasıl düzeltirim.
Rumuz; Mesude

KARDEŞİN TEDAVİLİK
S.U.CEVAP; Sadece sinirsel değil bence ahlaken de bozuk bir ruh yapısı bu.
Tabii işin uzmanları daha iyi bilir. Benim bildiğim ise – bunca yıllık hayat tecrübeme göre- o abla müsveddesi senin kuyunu kazıyor. En kısa yoldan evlenmeli ve bu iğrençliklerden kendini kurtarmalısın.

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