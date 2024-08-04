Selda Uskan

SELDA hanım, benim sorunum; ablam.

Sürekli beni aşağılayan, 'ben güzelim sen çirkinsin' diyerek kendini avutan biri.

Bu kadın 12 yıldır biriyle beraber. Adam artık para yedirmiyor diye ablam başka birini buldu. O kişi ise evli. Derken eskisi ihaneti duydu ve yeni sevgiliyi benim üzerime attılar; ben flört ediyor muşum! Adam inandı mı inanmadı mı bilmiyorum? Kardeş demeye dilim varmıyor, bu yaratık bir de kalkıp yeni sevgilinin karısına "Kocan kardeşimle beraber" diye fotoğraf atmış!

Şimdi o yuva yıkılıyor.

Kadına gidip "Eşin benimle değil aslında ablamla" desem zavallının yuvası kurtulmayacak ki!

Sence bu işi nasıl düzeltirim.

Rumuz; Mesude

KARDEŞİN TEDAVİLİK

S.U.CEVAP; Sadece sinirsel değil bence ahlaken de bozuk bir ruh yapısı bu.

Tabii işin uzmanları daha iyi bilir. Benim bildiğim ise – bunca yıllık hayat tecrübeme göre- o abla müsveddesi senin kuyunu kazıyor. En kısa yoldan evlenmeli ve bu iğrençliklerden kendini kurtarmalısın.