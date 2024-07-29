SELDA ablacım, çevremdeki insanların bana değer vermediklerini hissediyorum. Bensiz toplanıp dedikodumu yapıyorlarmış. Selda abla sizin yorumlarınızı değerli buluyorum.

Nasıl davranmalıyım? Görüşmesem yalnız kalacağım. Akrabalarımdan da hayır yok bu arada. Annemin vefatından sonra gerçek yüzleri ortaya çıktı.

Sevgilerimle... Rumuz; Figen

YALNIZLIKTAN KORKMA

S.U. CEVAP; Figen'cim insanın dünyasını sadece insan figürü doldurmaz.

Mesela benim nelerle oyalandığımı bilmek ister misin? İnstagram adresimi yazayım, (selda uskan) gir bak ve daha fazla bilgi almak istediğinde beni ara.

Bu arada şu dikkatimi çekti; kadın okurlarım artık alışılagelen 'koca ihaneti, kaynana zulmü' dertlerini dile getirmekten daha çok, senin de sözünü ettiğin 'arkadaş, dost, akraba' ilişkilerindeki şikayetlerini anlatıyorlar. Ve tabii benim yorumum hiç değişmiyor;

Değersiz hiçbir insanla vaktinizi harcamayın ve akrabalarınızın gerçek yüzünü görmek istiyorsanız, nine ve dedenize söyleyin miraslarını ilk yıllarda paylaştırsınlar. Ki ilerleyen senelerde o yakınlarınızın o çirkin yüzlerini erkenden görmüş olun...