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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kayınpederim çok tutucu
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 26 Haziran 2024

HABERİ
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Kayınpederim çok tutucu

SELDA abla, kayınpederimle birlikte yaşıyoruz.
6 yaşında oğlumuz var. Eşim oğlunu kucağına alıp mıncıklayarak sever.
Ama peder bey her seferinde olay çıkarır, 'biz bayramdan bayrama el öperdik' saçmalığı başlar, kavga çıkar eşim evi terk eder, ben oğlumla odalara kapanır, sonuçta evin huzuru kaçar... Sizce burada kim saçmalıyor?
Rumuz; Sevgi

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞİM
S.U. CEVAP; Kayınpederinin zamanında çocuk tacizi bu kadar sık görülmediği için insanların doğal olarak; "Evlat sevgimi ben göstermezsem, bu boşluğu sapık düşünceli insanlar doldurabilir" şeklinde endişeleri yokmuş.
Bu yüzden mesafeli duruş normal sayılıyormuş. Şimdi bebeklere bile acımıyorlar.
Sizin peder beye şunu anlatamaz mısınız;
Çocuğun başına gelebilecek bu tür felaket karşısında 'tüh ya' diyerek pişman olma şansımız yok, baba!
Çünkü pişmanlık dediğiniz sadece "Hay Allah kapıyı açık bırakmışım hırsız evi soymuş" gibi sıradan olaylar için geçerlidir, ha baba!?!

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