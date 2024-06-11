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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kadın nasıl tavlanır!
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 11 Haziran 2024

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Kadın nasıl tavlanır!

SELDA abla, kızların ilgisini çekmeyi başardım ama bu kez karşımda enfes bir hanımefendi var.
Benden 3 yaş büyük ve fazlasıyla olgun. Ayrıca çok güzel. Evlenmeyi bile düşünebilirim. Sizden isteğim, olgun kadınları etkilemenin yolu nedir?
İmza; Oktay

AKILLI OL
S.U.CEVAP: Zeki kadın genelde en bakir bölgelerinden vurulur. Mesela seninki güzelmiş. Sabahtan akşama 'şaanesin' demenin hiçbir faydası olmaz. Benim rahmetlinin yaptığı gibi cinfikir taktikler denemelisin; "Tahta kaşıklarına baktım, ay hepsi aşınmış, ne kadar iyi bir aşçı olduğun buradan belli" diyeceksin mesela… ki kadın kafasına tahtayla vurulmuş gibi "İşte emekten anlayan nadide bir erkek" diyerek oracıkta bayılsın. Kendine gelmeden evlenebilirsin Oktay'cım. Bana aynen böyle olmuştu.
Ama her kadına aynı metot işlemiyor. Akıllı, saf, iyi niyetli… Her biri için farklı plan gerekir. Ya da hiçbir plana gerek kalmadan sırılsıklam aşık ol bu iş bitsin Oktay'cım.
NOT: "Evlenmeyi bile düşünebilirim" incitici bir yaklaşımdır. Karşındakini değersizleştirir. Vakti zamanında benim için denseydi çok üzülürdüm herhalde.

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