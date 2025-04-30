Ankara'da dehşete düşüren olay! Doktor 1 ayda 11 köpek sahiplendi! Hiçbiri ortada yok! Telefonundan çıkanlar tüyler ürpertti

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Pratisyen hekim Muhammet Mustafa Duman'ın son 1 ay içerisinde 11 köpek sahiplendiği iddia edildi. Duman, kendisine hayvanları verenlere ise tek bir fotoğraf bile göndermedi. Bu durumdan şüphelen hayvanseverler, doktorun evine gittiler. Güvenlik kameraları ve şüphelinin telefonunda bulunan korkunç görüntüler, vahşeti gün yüzüne çıkardı. Peki, doktor köpekleri kobay olarak mı kullandı? İşte dehşete düşüren detaylar...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 10:30 Paylaş







Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde Pratisyen hekim Muhammet Mustafa Duman iddiaya göre; son 1 ay içerisinde 11 köpek sahiplendi. Duman, kendisine hayvanları verenlere ise tek bir fotoğraf bile göndermedi. Bu durumdan şüphelen hayvanseverler, doktorun evine gittiler. Köpekleri deney için kullandığı iddia edilen doktor hayvanseverler kapısına dayanınca şiddete başvurdu.

TUTUKLANDI

Evde köpekleri bulamayan grup, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Duman'ı gözaltına aldı. Duman, ifadesinde köpeklerin kaçtığını söyledi. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Duman, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesi uyarınca "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ankara'da kan donduran iddia

KÖPEK KEMİKLERİ BULUNDU Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, "Köpeklerin eve giriş görüntüleri var, ancak çıkış görüntüleri yok. Çevrede tarlada, bahçede düzgün bir şekilde kesici aletlerle kesilmiş yavru köpek kemikleri bulunuyor." dedi.

KÖPEK TÜYLERİNDEN KOLEKSİYON Olayla ilgili konuşan eve giren hayvansever "İçeriye girdiğimizde inanın yani kanım dondu benim. Köpek tüylerinden koleksiyon yapmış. Sahiplendirirken arkadaş taksiden bile inmiyor. Köpeklere dokunmuyor. Buraya getirirken taksici markete uğradığını maket bıçağı ve muşamba aldığını fark ediyor. " diyerek kan donduran bir açıklama yaptı.