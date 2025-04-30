Ankara'da dehşete düşüren olay! Doktor 1 ayda 11 köpek sahiplendi! Hiçbiri ortada yok! Telefonundan çıkanlar tüyler ürpertti
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Pratisyen hekim Muhammet Mustafa Duman'ın son 1 ay içerisinde 11 köpek sahiplendiği iddia edildi. Duman, kendisine hayvanları verenlere ise tek bir fotoğraf bile göndermedi. Bu durumdan şüphelen hayvanseverler, doktorun evine gittiler. Güvenlik kameraları ve şüphelinin telefonunda bulunan korkunç görüntüler, vahşeti gün yüzüne çıkardı. Peki, doktor köpekleri kobay olarak mı kullandı? İşte dehşete düşüren detaylar...