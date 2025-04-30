YARIN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Mayıs Çarşamba Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

1 Mayıs 2025 Perşembe Günü Borsa İstanbul'da İşlem Yapılmayacak

Borsa İstanbul'un 2025 yılı resmi tatil takvimi doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işlem yapılmayacağı açıklandı. Bu kapsamda, hisse senetleri piyasası başta olmak üzere, vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ve tüm diğer Borsa İstanbul piyasaları 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.