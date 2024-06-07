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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kendi tanıştırdı, kendi evlendi
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 7 Haziran 2024

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Kendi tanıştırdı, kendi evlendi

SELDA hanım size ve okurlarınıza danışmak istediğim bir konum var; 'Kankanız, eski sevgilinizle evlenirse ne yaparsınız?' Üstelik ev kalmamış gibi yan binanıza taşınırlarsa! Şöyle özetleyeyim; yıllardır tanıdığım bu arkadaş, çok zengin bir adamla ortak iş kurdular. Ve kadın yıllarca çevresindeki güzel kızları bu adamla beraberliğe zorladı, "Çok iyidir benim abim sayılır" diyerek.
Bana da sıra geldi ve evlenme vaadi ile bir süre aşk yaşadım.
Tabi sonu hüsranla bitti. Aradan 5 yıl geçti, dostluğumuz (!) devam etti. Bir gün şok haberle sarsıldık;
Bu ikisi evlenmişler! Artık en iğrencini söylüyorum, geçen gün elinde bir tas çorba ile çıkageldi, "Hastaymışsın, iç şunu" diyerek.
Şimdi düşünüyorum da o bütün kızların ilişkilerine dinamit koyan ve adamı kendine saklayan biricik kankamızmış! Ben hala bekarım Selda hanım. Sizce ne yapmalıyım?
Tahmin edersiniz içim nefret ve intikam hisleriyle dolu.
Rumuz; Rezzan

YİNE DAYAĞA KARŞIYIZ
S.U. CEVAP; Belli ki kadın hayatını inşa ederken sizleri tuğla olarak kullanmış. Bedelini de inşallah kafasına tuğla düşerek öder.

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