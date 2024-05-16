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Haberler Yazarlar Selda Uskan Katır kız tehlikesi
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 16 Mayıs 2024

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Katır kız tehlikesi

SELDA hanım, 36 yıllık evliyim. Bir kızım bir oğlum var, ikisi de evlenemedi. Başıma kaldılar. "Dert değilmiş birlikte çok mutluymuşuz!". Kocamı sorarsan, saldık çayıra Mevla'm kayıra. Yalnız son zamanlarda oğlunun renkli tişörtlerini yürütüp giymeye başladı. Ben bu değişime pek aldırmadım ama kız kudurdu, "Annemin üstüne gül koklatmam" dedi ve takibe başladı. Meğer adam bir tekel bayiinde dükkan sahibine yardım ediyormuş! Yalnız sahip, genç iri yarı bir kız! Bizimki oldum olası bayılır böyle katır tipli kadınlara zaten. Şimdi soruyorum Selda hanım; Duruma ne zaman müdahil olayım? Ben karar verene kadar ya adam boşayıp giderse?
Bu arada benim kızın selamı var, "Selda abla hastayım sana" diye bağırıyor. Ona kalırsa, iki kişi tutup kadını dövdürecekmişiz!
Olmaz tabi, suç varsa başta benim adamda. Yorumlarınızı bekliyoruz, sevgiler... Rumuz; Saçayağı

BOŞVER, DÖNER GELİR
S.U. CEVAP; 36 yıllık evliliği bitirmek öyle kolay değil şekerim, o tişörtleri yedirirler adama. Yalnız dikkat edin, evin rızkını yedirmesin katır Ayşe'ye...

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