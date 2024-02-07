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Selda Uskan

SELDA USKAN

7 Şubat 2024, Çarşamba

Bu evlatları paralayasım var!

SELDA abla şu an Müge Anlı'yı izleyen bir anneyim. Kızın biri evinden kaçmış. Anne stüdyoda kızına öyle bir yalvarıyor ki, yüreğim dayanamadı televizyonu kapadım. "O annenin yerinde olsan aynısını yapardın, evlat böyle bir şey" demeyin, çünkü benim de aynı yaşta kızım var. Bu kadar fedakarlığımdan sonra çekip gidiyorsa ve bana bu kadar acımasız ve küstahça cevap veriyorsa zaten o da benim için bitmiştir. Nedir bu ya, nedir bu kendini bilmez hadsiz veletlerin ana-babalarına bu çemkirmeleri, bu nankörlükleri??!! Lanet olsun böyle çocuklara. Benim anam öldüğünden beri gözümün yaşı kurumuyor, özlemim her geçen gün daha da artıyor. İnşallah bu kızlar yazımı okur da yüzleri kızarır… Rumuz; İKİKIZANASI YAŞAMAYAN ANLAMAZ
S.U.CEVAP; Ben yine de o annelerin yürek yangınını, olayı yaşamadan anlayabileceğimizi pek sanmıyorum. Allah hiçbirimize şunu dedirtmesin; "Keşke oralarda bir yerde güvende ve mutlu olaydı da bana her gün çemkireydi!"

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