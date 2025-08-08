Kadraj Galeri Kadraj İkon En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

Hamdi Alkan, 4 ay gibi kısa bir sürede tam 44 kilo vererek hayranlarını şaşkına çevirdi. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Alkan, sosyal medyada paylaştığı fit görüntüsüyle yeniden gündeme geliyor. 58 yaşındaki ünlü yönetmenin gençlere taş çıkaran sağlıklı ve dinamik hali, değişim sürecinin ne denli disiplinli ve kararlı geçtiğinin en büyük kanıtı. İşte Hamdi Alkan'ın son hali…

Giriş Tarihi: 08.08.2025 16:46
En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

58 yaşındaki Hamdi Alkan, 4 ayda 44 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. "En İyi Arkadaşım"ın Cino'su olarak hafızalara kazınan Alkan'ın inanılmaz dönüşümü, sosyal medyada gündeme geliyor. İşte son hali…

En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

HAMDİ ALKAN'IN KİLO VERME SÜRECİ

58 yaşındaki Hamdi Alkan, 4 ayda dikkat çekici bir değişim yaşayarak 149 kilodan 96 kiloya düştü.

En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

Toplamda 44 kilo veren Alkan'ın zayıflama süreci ve sırrı, sosyal medyada gündeme geliyor.

En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

Alkan'ın son hali, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

Yıllar önce verdiği bir röportajda, 140 kilo olduğu dönemde sağlık problemleri yaşamaya başladığını belirten Alkan, zayıflama sürecini paylaştı.