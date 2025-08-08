En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…

58 yaşındaki Hamdi Alkan, 4 ayda 44 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. "En İyi Arkadaşım"ın Cino'su olarak hafızalara kazınan Alkan'ın inanılmaz dönüşümü, sosyal medyada gündeme geliyor. İşte son hali…