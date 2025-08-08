En İyi Arkadaşım’ın Cino’su 44 kilo verdi! Hamdi Alkan’ın 4 ayda mucizevi kilo verme hikayesi…
Hamdi Alkan, 4 ay gibi kısa bir sürede tam 44 kilo vererek hayranlarını şaşkına çevirdi. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Alkan, sosyal medyada paylaştığı fit görüntüsüyle yeniden gündeme geliyor. 58 yaşındaki ünlü yönetmenin gençlere taş çıkaran sağlıklı ve dinamik hali, değişim sürecinin ne denli disiplinli ve kararlı geçtiğinin en büyük kanıtı. İşte Hamdi Alkan'ın son hali…
Giriş Tarihi: 08.08.2025 16:46