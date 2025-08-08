Trabzon’da turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var! | Kimlikleri belli oldu

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 17:24

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin kimlikleri belli oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan araç sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı (Fotoğraf: DHA)

Kazada Suudi Arabistan uyruklu aileden Abdulmajıd Muhammad Ahmad İbrahim (32) ile kız kardeşi Mariam Muhammad Ahmad İbrahim'in (18) hayatını kaybettiği, Muhammad Ahmad İbrahim (15), Samira Muhammad Abdurrahman (53) ve Muhammad Ahmad İbrahim (60) ile araç sürücüsü Abdulkadir Boğoçlu'nun (39) yaralandığı öğrenildi.