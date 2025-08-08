Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var! | Kimlikleri belli oldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde turistleri taşıyan panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden turistlerin isimleri belli oldu.
İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin kimlikleri belli oldu.
Kazada Suudi Arabistan uyruklu aileden Abdulmajıd Muhammad Ahmad İbrahim (32) ile kız kardeşi Mariam Muhammad Ahmad İbrahim'in (18) hayatını kaybettiği, Muhammad Ahmad İbrahim (15), Samira Muhammad Abdurrahman (53) ve Muhammad Ahmad İbrahim (60) ile araç sürücüsü Abdulkadir Boğoçlu'nun (39) yaralandığı öğrenildi.