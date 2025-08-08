takvim-logo

Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var! | Kimlikleri belli oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turistleri taşıyan panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden turistlerin isimleri belli oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan araç sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı (Fotoğraf: DHA)Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan araç sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı (Fotoğraf: DHA)

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada Suudi Arabistan uyruklu aileden Abdulmajıd Muhammad Ahmad İbrahim (32) ile kız kardeşi Mariam Muhammad Ahmad İbrahim'in (18) hayatını kaybettiği, Muhammad Ahmad İbrahim (15), Samira Muhammad Abdurrahman (53) ve Muhammad Ahmad İbrahim (60) ile araç sürücüsü Abdulkadir Boğoçlu'nun (39) yaralandığı öğrenildi.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.