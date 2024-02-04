Selda Uskan

SELDA abla, okumuştum siz de yaşlılarınıza bakmışsınız. Dedem 88 yaşında şeker hastası. Herkese "Beni aç bırakıyorlar" diye anlatıyormuş. Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Nasıl baş edeceğim? İmza; Meloş MAZUR GÖRÜN

S.U. CEVAP; Sevgili Meloş dert etme hepimiz bir şekilde baş ettik, sen de edersin. Hadi komik bir hikaye anlatayım moralin düzelsin. Seneler önceydi arkadaşımın ninesi, memleketten geldiğinde torunun odasında kalırdı. Bir sabah demiş ki, "O çocuk bütün gece gözünü gözüme dikti, ööle oturduk!" Dalmışlar odaya, ne görsünler Travolta'nın keskin bakışlı afişi… Bunu sadece ev halkına dese iyi, bakkal manav herkese söylüyormuş meğer. Biz dış kapı mandalları ise yıllarca anlatıp dalgamızı geçmiştik kadıncağızla.

Şimdi valla korkuyorum, her an başıma gelebilir. Tam burada şöyle bir anonsla karşılaşabilirsiniz örneğin; "Yazarımız bunadığından dolayı köşesini kapatıyoruz, iyi günleeer!"