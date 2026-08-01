Nevşehir Kültür Yolu Festivali Kapadokya’da coşkuyla başladı

Festival, yalnızca konser ve sergilerle değil, gastronomiden çocuk etkinliklerine, sıcak hava balon gösterilerinden fotoğraf maratonuna kadar geniş bir programla dikkat çekiyor. 12 farklı noktada gerçekleştirilecek 156 etkinlik sayesinde Nevşehir, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın nabzını tutacak.

Kapadokya'nın benzersiz atmosferinde gerçekleştirilen festival, 9 Ağustos'a kadar kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren kapsamlı programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir ayağı, Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın yanı sıra Nevşehir protokolü, festival yöneticileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 12 noktada 156 etkinlikle ziyaretçilerini bekliyor.

12 NOKTADA 156 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar toplam 156 etkinlik gerçekleştirilecek. Nevşehir'in farklı noktalarına yayılan organizasyon, şehrin tarihi dokusunu kültürel etkinliklerle buluştururken ziyaretçilere geniş kapsamlı bir festival deneyimi yaşatacak.

Festival boyunca çocuklara özel atölyeler ve eğlence alanları da ziyaretçileri bekliyor.

GÖKHAN YAZGI: KAPADOKYA YAŞAYAN BİR KÜLTÜR MERKEZİ

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kapadokya'yı eşsiz yapan unsurun yalnızca doğal güzellikleri olmadığını, binlerce yıllık insan emeğiyle şekillenen kültürel mirasının da bölgeyi özel kıldığını ifade etti.

Yer altı şehirlerinden Göreme'deki kaya kiliselerine, Avanos'un çömlek geleneğinden Hacı Bektaş-ı Veli'nin manevi mirasına kadar uzanan kültürel zenginliğin Kapadokya'yı yaşayan bir kültür merkezi haline getirdiğini belirten Yazgı, Nevşehir'in dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Festival boyunca Göreme Festival Alanı'nda konserlerin düzenleneceğini aktaran Yazgı, "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisinin geleneksel el sanatlarını günümüze taşıyacağını, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinin ise tarih ve inanç mirasını ziyaretçilerle buluşturacağını söyledi. Çocuk Köyü'nün de minik ziyaretçiler için önemli etkinlik alanlarından biri olacağını dile getirdi.

Michelin yıldızlı şeflerin belirlediği 43 Lezzet Noktası ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalin gastronomi yönüne de dikkat çeken Yazgı, hazırlanan 43 Lezzet Noktası sayesinde konukların Nevşehir'in köklü mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda ise şu değerlendirmede bulundu:

"İnanıyorum ki Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kapadokya'nın binlerce yıllık hikâyesine yeni anılar ekleyecek. Aynı konseri dinleyen, aynı sergiyi gezen, aynı sofrayı paylaşan insanlar, yıllar sonra belki etkinliklerin ayrıntılarını değil; burada yaşadıkları duyguyu hatırlayacak. Çünkü medeniyetleri geleceğe taşıyan yalnızca geride bırakılan eserler değil, insanların gönlünde yaşamaya devam eden ortak hatıralardır."

Sıcak hava balonları festival coşkusunu Kapadokya semalarına taşıdı.

KAPADOKYA SEMALARI BALONLARLA RENKLENDİ

Festival coşkusu gökyüzüne de taşındı. Göreme Festival Alanı'nda gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında 25'i özel tasarımlı olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu gökyüzünü renklendirdi.

Festival başlamadan bir gün önce gerçekleştirilen Night Glow gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival kapsamında Güray Müze'de açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, Osmanlı dönemine ait seçkin eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Aynı müzede sanatçı Melih Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" sergisi de sanatseverleri 2149 yılını konu alan kurgusal bir evrene davet etti.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisi ise şehrin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarırken, Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri geleneksel sanatların farklı yönlerini izleyicilerle buluşturdu.

ʺYaşayan Miras: Nevşehirʺ sergisi geleneksel değerleri günümüzle buluşturuyor.

MİCHELİN YILDIZLI ŞEFLERDEN LEZZET ROTASI

Festivalin gastronomi ayağı da dikkat çeken organizasyonlar arasında yer alıyor. Michelin yıldızlı şeflerin de katkısıyla belirlenen 43 Lezzet Noktası, ziyaretçilere Nevşehir mutfağının en özel tatlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar ve Mustafapaşa'yı kapsayan gastronomi rotasında; soğanlama, ağpakla, gendirme, dıvıl, yöresel kuru fasulyeler, kabak tatlısı, dolaz ile kayısı ve ayva dolmaları gibi yöresel lezzetler öne çıkıyor.

Program kapsamında Kapadokya'nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yaparken; Michelin yıldızlı şef Zeynep Pınar Taşdemir, Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar, şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Dr. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç da gastronomi etkinliklerine konuk olacak.

Kapadokya mutfağı dünya standartlarında tanıtılıyor.

GÖREME'DE HER AKŞAM KONSER

Festival süresince Göreme Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Hakan Altun, Poizi, Buray, Sefo, Merve Özbey, Alişan, Oğuzhan Koç, Bengü ve Gökhan Türkmen sahne alacak.

Lezzet rotasında geleneksel tatlar öne çıkıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL FESTİVAL DENEYİMİ

Avanos Amfi Tiyatro'da kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklar için yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz gösterileri ve VR Balon Turu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Bunun yanı sıra FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle katılımcılar şehri kendi objektiflerinden görüntüleyerek festival atmosferini farklı bakış açılarıyla kayıt altına alacak.

FotoMaraton etkinlikleriyle Nevşehir farklı objektiflerden yeniden keşfedilecek.

NEVŞEHİR DOKUZ GÜN BOYUNCA FESTİVAL ŞEHRİNE DÖNÜŞECEK

Konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına kadar uzanan geniş içerikli organizasyonuyla Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 9 Ağustos'a kadar kentin müzeleri, tarihi meydanları ve kültür duraklarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Festival, Kapadokya'nın tarihi mirasını sanat, kültür ve lezzetle buluşturarak bölgeye yeni bir hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.