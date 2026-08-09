T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

1)İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinde bulunan Genel Acil Servis 190,00 m² kapalı alan, 433,00 m² açık alan, Kadın Doğum Acil 35,00 m² kapalı alan Çocuk acil 33,00 m² kapalı alan, Poliklinikler 152,00 m² kapalı alan + Mutfak 30,00 m² kapalı alan, ayrıca İdarenin göstereceği yerlere 4,00 m² (Toplam 40,00 m²) ebadında 10 adet yiyecek içecek otomatı toplamda 913,00 m² ticari alanın 2 (İki) Yıl süre ile Büfe-Kantin-Kafeterya yeri olarak kullanılması işi.

2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.

3) Kantin-Kafeterya ve Büfe Kiralama İhalesi:

İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:18/08/2026 Salı günü Saat: 14:00 Kira Tespit Komisyonunca Kantin için belirlenen

1 yıllık Muhammen Bedel:38.011.385,50 TL (Otuz Sekiz Milyon On Bir Bin Üç Yüz Seksen Beş Türk Lirası Elli Kuruş )

TL (Otuz Sekiz Milyon On Bir Bin Üç Yüz Seksen Beş Türk Lirası Elli Kuruş Geçici Teminat Bedeli (%30): 11.403.415,65 TL (On Bir Milyon Dört Yüz Üç Bin Dört Yüz On Beş Türk Lirası Altmış Beş Kuruş)

c. Kantin Alanı: 873,00 m2 açık ve kapalı kantin alanı ve her biri 4,00 m² yer kaplayan toplam 40,00 m²'lik 10 adet Otomat Makinesi alanı olmak üzere toplam 913,00 m² alan.

d. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi

e. İhalelerin Yapılacağı Yer: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4 ) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

b) Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az %30'u oranında 11.403.415,65 TLÇekirge Devlet Hastanesi IBAN: TR55 0001 2009 2780 0005 0001 14 no'lu hesabına yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26'ıncı ve 27'inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) "Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez."

c) Banka Referans Mektubu; İhale ilan tarihinden sonra temin edilmiş, tahmin edilen ihale bedeli kadar, kullanılmamış nakit veya teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Referans mektubu; tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden, çift imzalı ve teyitli olmalıdır. Referans Mektubuna ait Teyit Belgesi mutlaka bulunmalıdır.) ticari geçmişi olduğunu belgelendirecektir.

d) İdaremizce dosya teslimi esnasında yapılacak sorgulama ile Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması veya bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

e) İhaleye katılacak istekliler, ihale tarihi itibari ile son 5 yıl içinde, muhammen bedelin %25'inden az olmamak üzere kamu kurumu veya özel sağlık kuruluşlarında bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış ve tamamlamış olmalıdır. Tamamlamış olduğuna dair gerekli belgeleri ihale dosyasının içinde sunmalıdır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Pastane işleri sayılacaktır.

f) Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.

g) Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Çekirge Devlet Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.

h) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.

i) Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.

j) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

k) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

l) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

m) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

n) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. E-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

o) Gerçek kişilerden; e maddesinde belirtilen iş kollarına ilişkin resmî kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.

p) Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

q) Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan/davet tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge.

r) İlk ilan/davet tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

s) İlk ilan/davet tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

t) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

u) İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

v) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

w) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

x) İhale dokümanı, Çekirge Devlet Hastanesi adresinden görülebilir ve 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, şartname bedeli Çekirge Devlet Hastanesi IBAN: TR55 0001 2009 2780 0005 0001 14 no'lu hesabına yatırılarak Satın Alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

y) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Basın No: ILN02523833 #ilan.gov.tr