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Selda Uskan

SELDA USKAN

20 Ocak 2024, Cumartesi

Bitmeyen sanatçı dedikoduları

SELDA abla ünlüler dünyasını yakından takip eden bir kızım.
Özellikle eski sanatçıların hayatlarını araştırıyorum.
Ama çok beğendiğim artistler hakkında "para için beraber oldular" dedikoduları var, korkunç. Rumuz; Gözde SEBEBİ VAR
S.U. CEVAP; Eski dönemde şöhretli kadınlarımızın birebir eskort kopyaları dolaşırdı piyasada.
Bu yüzden haklarında söylenti çıkması normaldi.
Sevgili Müjde anlatır;
Gazinoya çıktığı dönemde, gece sahnede şarkı söylerken bir bakmış 2. bir Müjde Ar ön masadan kendini izliyor! Kız eskort ve yanında da Anadolulu ticaret erbabı ağamız oturuyor. O dönemler İstanbul'u pek bilmeyen tüccarlar, hangi sanatçımıza aşıksa, kopyasını rahatlıkla bulabilirlerdi.
Böylece sanatçının bizzat kendisiyle birlikte olduğunu sanıp milyonlar ödenirdi.
Gülmeyin, amca nereden bilsin o kör karanlıkta kiminle birlikte olduğunu!
Adlarının kötüye çıkması işte bu yüzdendir. Ama sen korkma Gözde'cim, namus kavramı bu dünyadan yok olup gitse, Müjde ve onun gibiler tek başlarına yeniden ihya ederler!

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