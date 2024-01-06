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Selda Uskan

SELDA USKAN

6 Ocak 2024, Cumartesi

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Kimselere anlatamıyorum

SELDA abla, eşimin bir düğün salonu var ve kendini mafya sanıyor. Oğlumuz ise 5 yaşında adeta bana çekmiş, insan ve doğa seven romantik bir çocuk. Eşim müthiş bir baskı uyguluyor, "Ne biçim erkeksin, hayatın boyunca dayak mı yiyeceksin" diyor.
Beni de 'hanım hanımcık' yetiştirmekle suçluyor. Bu durumu kimselere anlatamıyorum, ne yapmalıyım sizce?
Rumuz; İzmir

ÇOĞUMUZ YAŞADIK
S.U. CEVAP; Ben de tam tersi çocukluk zamanında erkek tavırlı bir velettim. Uyanık anacığım elime bebek ve kumaş tutuşturup 'tehlikeyi' kökünden çözmüş.
Ki hala o iğne iplik elimden düşmez.
Senin bıdık elemana gelince; erkek çocuklarına mutlaka bir alet çantası hediye edilmeli! Böylece, tamirat işinde çıraklık görevini icra ederken, hem el becerisini geliştirir hem erkekliğe ilk adımını atmış olur.
Hiç de fena olmaz.

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