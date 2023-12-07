Selda Uskan

SELDA hanım yayınladığınız mektup içimi burktu.

Benim de bir kızım var ve kocasından maddimanevi işkence görüyor. İşin en acısı bunu kendisine anlatamıyorum.

"Bana tapıyor, uçan kuştan kıskanıyor, o yüzden dövüyor" diye savunuyor o pislik adamı. Yavrumun her gün bir gözü mor, ne yapmalıyım? Yalnızım, korkuyorum, hiçbir şey bilmiyorum...

Rumuz; Üsküdar



DÖVEBİLECEĞİ KADINI SEÇİYOR

S.U. CEVAP; Tahsilli adamlar da dahil bunlar öyle ahlaksızlar ki, ruhlarındaki kötülüğü ve sapıklığı tatmin için masum ve saf kızları seçiyorlar.

Ama diğer tarafta –sakın yanlış anlamayın- bu sertlikten hoşlanan kadın tipi de var. İşin uzmanları onlar için de şu teşhisi koyuyor;

'heyecanın doruk noktasına ancak bu şekilde ulaşırlar!' Şimdi hasta olan hangisidir bilemeyeceğiz ama görünen o ki bu karı-kocanın acil tedavi görmesi lazım.