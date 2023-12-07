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Selda Uskan

SELDA USKAN

7 Aralık 2023, Perşembe

Damadım sapık, ya kızım?

SELDA hanım yayınladığınız mektup içimi burktu.
Benim de bir kızım var ve kocasından maddimanevi işkence görüyor. İşin en acısı bunu kendisine anlatamıyorum.
"Bana tapıyor, uçan kuştan kıskanıyor, o yüzden dövüyor" diye savunuyor o pislik adamı. Yavrumun her gün bir gözü mor, ne yapmalıyım? Yalnızım, korkuyorum, hiçbir şey bilmiyorum...
Rumuz; Üsküdar

DÖVEBİLECEĞİ KADINI SEÇİYOR
S.U. CEVAP; Tahsilli adamlar da dahil bunlar öyle ahlaksızlar ki, ruhlarındaki kötülüğü ve sapıklığı tatmin için masum ve saf kızları seçiyorlar.
Ama diğer tarafta –sakın yanlış anlamayın- bu sertlikten hoşlanan kadın tipi de var. İşin uzmanları onlar için de şu teşhisi koyuyor;
'heyecanın doruk noktasına ancak bu şekilde ulaşırlar!' Şimdi hasta olan hangisidir bilemeyeceğiz ama görünen o ki bu karı-kocanın acil tedavi görmesi lazım.

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