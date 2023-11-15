PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Erkeğin sapıtma yaşı
Selda Uskan

SELDA USKAN

15 Kasım 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Erkeğin sapıtma yaşı

SELDA Hanım 65 yaşındayım 45 yılım fakir bir kocayla geçti.
Eşim üstüme kadın buldu şimdi onunla görüşüyor. Para yediriyor. Bu adamların yaşlanınca psikolojileri mi bozuluyor Selda hanım? İmza; Sevim K

DOĞUŞTAN 'BOZUKLAR'
S.U. CEVAP; Bu giderayak çapkınlık turlarına çıkan kocaların tekmilinin birden ağızlarında diş yok! Allah'tan Sevgili Müge her sabah bir posta bunları haşlıyor da yüreğimin yağları eriyor. Ne diyor arkadaşım; "Amca ahın gitmiş vahın kalmış bu neyin kudurukluğu?" Sen de bu arada "Keşke dünyaya zengin gelseydim" diye hayıflanma.
Erkek milleti aynı. Tek tesellimiz, bu tip kocaların elden ayaktan düşünce bize muhtaçlar olmaları..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Artık karıma yakalanmam 13 Kasım 2023, Pazartesi Unutulmaz evlilik teklifi 12 Kasım 2023, Pazar Bizi bi bırakın yaaa 10 Kasım 2023, Cuma Şiddet boyutuna dayandı 08 Kasım 2023, Çarşamba
Soykırımcı İsrail’in destekçisi Biden’dan rehinelere skandal çağrı: Dayanın geliyoruz
Biden'dan rehinelere ilişkin açıklama
T.C SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
KAMULAŞTIRMA İLANI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİ İÇİN 2024 YILI BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA HİZMET ALIMI 12 AYLIK Resmi İlandır
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA HİZMET ALIMI
T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ Resmi İlandır
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
SON DAKİKA