Selda Uskan

SELDA Hanım 65 yaşındayım 45 yılım fakir bir kocayla geçti.

Eşim üstüme kadın buldu şimdi onunla görüşüyor. Para yediriyor. Bu adamların yaşlanınca psikolojileri mi bozuluyor Selda hanım? İmza; Sevim K



DOĞUŞTAN 'BOZUKLAR'

S.U. CEVAP; Bu giderayak çapkınlık turlarına çıkan kocaların tekmilinin birden ağızlarında diş yok! Allah'tan Sevgili Müge her sabah bir posta bunları haşlıyor da yüreğimin yağları eriyor. Ne diyor arkadaşım; "Amca ahın gitmiş vahın kalmış bu neyin kudurukluğu?" Sen de bu arada "Keşke dünyaya zengin gelseydim" diye hayıflanma.

Erkek milleti aynı. Tek tesellimiz, bu tip kocaların elden ayaktan düşünce bize muhtaçlar olmaları..