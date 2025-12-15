Avcılar’da yol çöktü: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında yolda meydana gelen kısmi çökmede göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta gerçekleşti. İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında yolun bir bölümünde çökme oluştu. Çökme sırasında işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yavuz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik önlemi alan ekipler, çökmenin meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.