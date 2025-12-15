Haberler

İstanbul’daki zirvede pankartlı baskın: 17 şüpheliye hapis istemi

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 18:45

İstanbul'da bir otelde düzenlenen zirve sırasında taşkınlık çıkardıkları, slogan atıp pankart açtıkları ve güvenlik görevlilerine direnç gösterdikleri iddiasıyla 16'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 kişi "mağdur", 17 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

OTELDE SLOGAN VE PANKART GERİLİMİ

İddianamede, şüphelilerin 2 Aralık'ta Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlik sırasında içeri girdikleri, pankart açarak slogan attıkları belirtildi.

Bu durum üzerine otelin özel güvenlik görevlileri ile otel müdürünün, şüphelileri görevleriyle orantılı şekilde engellemeye çalıştıkları aktarıldı.

GÜVENLİĞE FİZİKİ DİRENÇ VE BOYA SIKMA İDDİASI

İddianamede, şüphelilerin güvenlik görevlilerine fiziki direnç gösterdiği, bazı görevlileri itip vurduğu ve kırmızı renkli boya sıktığı kaydedildi. Şüphelilerin ayrıca otel içerisindeki masa, sandalye ve teknik ekipmanlara zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

YARALANANLAR ARASINDA OTEL PERSONELİ DE VAR

Şüphelilerin aynı gün kolluk ekipleri tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede, silah sayılması gereken boyaların sıkılması nedeniyle mağdurların boğaz bölgesinde tahribat oluştuğu vurgulandı. Olay sırasında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra otel müdürü, resepsiyon görevlisi, organizatör ve diğer otel çalışanlarının da yaralandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER: "SADECE PROTESTO AMACIYLA ORADAYDIK"

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, kimseye direnmediklerini ve yalnızca protesto amacıyla orada bulunduklarını söyledikleri aktarıldı. Mağdurların ise şüphelilerin kendilerine boya sıktığı, fiziki saldırıda bulunduğu ve etrafa zarar verdiği yönünde beyanda bulunduğu kaydedildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüphelilerin birlikte suç işleme iradesiyle hareket ederek olay yerine geldikleri, slogan attıkları ve etrafa zarar verdikleri değerlendirmesine yer verilen iddianamede, 17 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar, "zincirleme şekilde silahla kasten basit yaralama" suçundan ise 11 ay 7 günden 3 yıl 11 ay 7 güne kadar hapis cezası istendi.

DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Öte yandan iddianamede, 17 şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.