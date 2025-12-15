Haberler

‘Eşime neden baktın’ cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak’ta Cem Çakı, kendisine “Eşime neden baktın” diyen Murat Yangun’u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü, araya girmek isteyen büfeci H.G.’yi de yaraladı. Katilin 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 15:14

Cem Çakı'nın (51), 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) öldürüp, araya giren H.G.'yi (20) yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Çakı'nın belindeki bıçağı yokladıktan sonra aniden saldırıya geçtiği, ağır yaralanan Yangun'un ise kanlar içinde aracına binerek olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. Öte yandan Yangun'un cenazesinde yoğun kalabalık nedeniyle namaz cami avlusuna sığmadı, cenaze namazı yolda kılındı. "Eşime neden baktın" cinayetinin güvenlik kameraları ortaya çıktı "EŞİME NEDEN BAKTIN"

Olay, 13 Aralık'ta Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile Murat Yangun arasında "Eşime neden baktın" sözleri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çakı, belindeki bıçağı çekerek Yangun'a saldırdı. Çakı, Yangun'u göğüs ve boynundan bıçakladıktan sonra araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi de kolundan yaraladı.

'Eşime neden baktın' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı, DHA Ağır yaralanan Murat Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. H.G. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Cem Çakı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yangun, tedavi altına alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 8 ayrı suç kaydı bulunan Cem Çakı'nın dün tutuklandığı bildirildi.